Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Салат с крабовыми палочками – вся тонкость в интересной заправке для риса

Ирина Маслова
31 декабря, 15:01
Автор рецепта предлагает улучшить вкус риса заправкой из яблочного уксуса и соевого соуса. Все остальные ингредиенты традиционные – палочки, кукуруза, яйца

Какими бы не были салаты на Новый год-2022, многие продолжают с большим удовольствием готовить проверенную классику.

Салат с крабовыми палочками один из них. Он действительно хорош и его нужно готовить много. Ведь съедят его очень быстро.

Салат с крабовыми палочками и рисом на Новый год-2022 / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/

Реклама

Этот рецепт взят у украинского бренд-шефа Sergey Pokanevich, Сергей советует промывать рис минимум 5 раз. А уже готовый добавлять к остальным ингредиентам слегка теплым.

Салат с крабовыми палочками

Ингредиенты на 4 порции:

  • Рис – 100 г
  • Вода – 350 мл
  • Соль, перец – по щепотке
  • Крабовые палочки – 200 г
  • Кукуруза консервированная – 300 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.

Заправка для риса:

Реклама
  • Соль – щепотка
  • Сахар, соевый соус – по 1 ч. л.
  • Уксус яблочный 6% – 2 ч. л.

Как приготовить:

  1. Промыть рис, залить 300 мл воды, подсолить и отварить.
  2. Крабовые палочки нарезать произвольно, из кукурузы слить жидкость. Соединить с палочками. Добавить охлажденные тертые яйца.
  3. Для заправки соединить все ингредиенты и перемешать. Заправить готовый рис.
  4. Добавить немного черного перца, хорошо перемешать и заправить майонезом.