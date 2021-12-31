Салат с крабовыми палочками – вся тонкость в интересной заправке для риса

Какими бы не были салаты на Новый год-2022, многие продолжают с большим удовольствием готовить проверенную классику.
Салат с крабовыми палочками один из них. Он действительно хорош и его нужно готовить много. Ведь съедят его очень быстро.
Салат с крабовыми палочками и рисом на Новый год-2022 / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/
Этот рецепт взят у украинского бренд-шефа Sergey Pokanevich, Сергей советует промывать рис минимум 5 раз. А уже готовый добавлять к остальным ингредиентам слегка теплым.
Салат с крабовыми палочками
Ингредиенты на 4 порции:
- Рис – 100 г
- Вода – 350 мл
- Соль, перец – по щепотке
- Крабовые палочки – 200 г
- Кукуруза консервированная – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
Заправка для риса:
- Соль – щепотка
- Сахар, соевый соус – по 1 ч. л.
- Уксус яблочный 6% – 2 ч. л.
Как приготовить:
- Промыть рис, залить 300 мл воды, подсолить и отварить.
- Крабовые палочки нарезать произвольно, из кукурузы слить жидкость. Соединить с палочками. Добавить охлажденные тертые яйца.
- Для заправки соединить все ингредиенты и перемешать. Заправить готовый рис.
- Добавить немного черного перца, хорошо перемешать и заправить майонезом.