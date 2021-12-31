Салат с крабовыми палочками – вся тонкость в интересной заправке для риса

Какими бы не были салаты на Новый год-2022, многие продолжают с большим удовольствием готовить проверенную классику.

Салат с крабовыми палочками один из них. Он действительно хорош и его нужно готовить много. Ведь съедят его очень быстро.

Салат с крабовыми палочками и рисом на Новый год-2022 / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/

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Этот рецепт взят у украинского бренд-шефа Sergey Pokanevich, Сергей советует промывать рис минимум 5 раз. А уже готовый добавлять к остальным ингредиентам слегка теплым.

Салат с крабовыми палочками

Ингредиенты на 4 порции:

Рис – 100 г

Вода – 350 мл

Соль, перец – по щепотке

Крабовые палочки – 200 г

Кукуруза консервированная – 300 г

Яйца – 3 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Заправка для риса:

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Соль – щепотка

Сахар, соевый соус – по 1 ч. л.

Уксус яблочный 6% – 2 ч. л.

Как приготовить: