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Салат з крабовими паличками – вся тонкість у цікавій заправці для рису

Ірина Маслова
31 грудня, 15:01
Автор рецепта пропонує покращити смак рису заправкою з яблучного оцту та соєвого соусу. Усі інші інгредієнти традиційні – палички, кукурудза, яйця

Якими б не були салати на Новий рік-2022, багато хто продовжує з великим задоволенням готувати перевірену класику.

Салат з крабовими паличками один з них. Він справді чудовий і його потрібно готувати багато. Адже з'їдять його дуже швидко.

Салат з крабовими паличками та рисом на Новий рік-2022 / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/

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Цей рецепт взято у українського бренд-шефа Sergey Pokanevich, Сергій радить промивати рис мінімум 5 разів. А вже готовий додавати до інших інгредієнтів трохи теплим.

Салат з крабовими паличками

Інгредієнти на 4 порції:

  • Рис – 100 г
  • Вода – 350 мл
  • Сіль, перець – по щіпці
  • Крабові палички – 200 г
  • Кукурудза консервована – 300 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.

Заправка для рису:

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  • Сіль – щіпка
  • Цукор, соєвий соус – по 1 ч. л.
  • Оцет яблучний 6% – 2 ч. л.

Як приготувати:

  1. Промити рис, залити 300 мл води, підсолити та відварити.
  2. Крабові палички нарізати довільно, з кукурудзи злити рідину. З'єднати з паличками. Додати охолоджені терті яйця.
  3. Для заправки з'єднати всі інгредієнти та перемішати. Заправити готовий рис.
  4. Додати трохи чорного перцю, добре перемішати та заправити майонезом.