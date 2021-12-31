Салат з крабовими паличками – вся тонкість у цікавій заправці для рису

Якими б не були салати на Новий рік-2022, багато хто продовжує з великим задоволенням готувати перевірену класику.

Салат з крабовими паличками один з них. Він справді чудовий і його потрібно готувати багато. Адже з'їдять його дуже швидко.

Салат з крабовими паличками та рисом на Новий рік-2022 / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/

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Цей рецепт взято у українського бренд-шефа Sergey Pokanevich, Сергій радить промивати рис мінімум 5 разів. А вже готовий додавати до інших інгредієнтів трохи теплим.

Салат з крабовими паличками

Інгредієнти на 4 порції:

Рис – 100 г

Вода – 350 мл

Сіль, перець – по щіпці

Крабові палички – 200 г

Кукурудза консервована – 300 г

Яйця – 3 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Заправка для рису:

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Сіль – щіпка

Цукор, соєвий соус – по 1 ч. л.

Оцет яблучний 6% – 2 ч. л.

Як приготувати: