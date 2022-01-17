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Салат с курицей и брокколи, который можно смело есть вечером – быстрый рецепт

Ирина Маслова
17 января, 20:20
Филе предварительно отваривается, а брокколи может быть свежей или замороженной. Также в салат нужно немного твердого сыра. В качестве заправки – натуральный йогурт.

Будем считать, что основные зимние праздники подошли к концу, и пришло время дать организму отдохнуть. В этом могут помочь легкие салаты, которые насытят и состоят из некалорийных ингредиентов.

В этом салате есть белок (куриное филе), овощи (брокколи) и полезная заправка в виде натурального йогурта.

Салат с курицей и брокколи / Фото: instagram.com/suchismita_samal/

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Фублогер tatyana__kuznetsova говорит, что это может быть полноценная замена ужину.

Салат с курицей и брокколи

Салат с курицей и брокколи / Фото: instagram.com/tatyana__kuznetsova_

Ингредиенты:

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  • Филе куриное отварное – 200 г
  • Брокколи свежая или замороженная – 300 г
  • Сыр твердый, йогурт – по 100 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – по вкусу

Если стоит задача накормить сытным салатом сразу четырех, то тогда нужно готовить лионский с яйцом и беконом.

Как приготовить:

  1. Охлажденное куриное филе порвите руками на полоски. Можно воспользоваться ножом.
  2. Брокколи опустите в кипящую подсоленную воду и варите 3-5 минут после закипания. Замороженную капусту можно отваривать, предварительно не размораживая.
  3. Откиньте брокколи на дуршлаг и облейте холодной водой. Нарежьте небольшими соцветиями и добавьте к курице.
  4. Твердый сыр натрите на крупной терке. Чеснок измельчите и перемешайте с йогуртом.
  5. Соедините все ингредиенты, перемешайте и посолите по вкусу.