Салат с курицей и брокколи, который можно смело есть вечером – быстрый рецепт

Будем считать, что основные зимние праздники подошли к концу, и пришло время дать организму отдохнуть. В этом могут помочь легкие салаты, которые насытят и состоят из некалорийных ингредиентов.
В этом салате есть белок (куриное филе), овощи (брокколи) и полезная заправка в виде натурального йогурта.
Салат с курицей и брокколи / Фото: instagram.com/suchismita_samal/
Фублогер tatyana__kuznetsova говорит, что это может быть полноценная замена ужину.
Салат с курицей и брокколи
Салат с курицей и брокколи / Фото: instagram.com/tatyana__kuznetsova_
Ингредиенты:
- Филе куриное отварное – 200 г
- Брокколи свежая или замороженная – 300 г
- Сыр твердый, йогурт – по 100 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – по вкусу
Если стоит задача накормить сытным салатом сразу четырех, то тогда нужно готовить лионский с яйцом и беконом.
Как приготовить:
- Охлажденное куриное филе порвите руками на полоски. Можно воспользоваться ножом.
- Брокколи опустите в кипящую подсоленную воду и варите 3-5 минут после закипания. Замороженную капусту можно отваривать, предварительно не размораживая.
- Откиньте брокколи на дуршлаг и облейте холодной водой. Нарежьте небольшими соцветиями и добавьте к курице.
- Твердый сыр натрите на крупной терке. Чеснок измельчите и перемешайте с йогуртом.
- Соедините все ингредиенты, перемешайте и посолите по вкусу.