Салат с курицей и брокколи, который можно смело есть вечером – быстрый рецепт

Будем считать, что основные зимние праздники подошли к концу, и пришло время дать организму отдохнуть. В этом могут помочь легкие салаты, которые насытят и состоят из некалорийных ингредиентов.

В этом салате есть белок (куриное филе), овощи (брокколи) и полезная заправка в виде натурального йогурта.

Салат с курицей и брокколи / Фото: instagram.com/suchismita_samal/

Реклама

Фублогер tatyana__kuznetsova говорит, что это может быть полноценная замена ужину.

Салат с курицей и брокколи

Салат с курицей и брокколи / Фото: instagram.com/tatyana__kuznetsova_

Ингредиенты:

Реклама

Филе куриное отварное – 200 г

Брокколи свежая или замороженная – 300 г

Сыр твердый, йогурт – по 100 г

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу

Если стоит задача накормить сытным салатом сразу четырех, то тогда нужно готовить лионский с яйцом и беконом.

Как приготовить: