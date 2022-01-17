Салат з куркою та броколі, який можна сміливо їсти увечері – швидкий рецепт

Вважатимемо, що основні зимові свята добігли кінця, і настав час дати організму відпочити. У цьому можуть допомогти легкі салати, які наситять та складаються з некалорійних інгредієнтів.
У цьому салаті є білок (куряче філе), овочі (броколі) та корисна заправка у вигляді натурального йогурту.
Салат з куркою та броколі / Фото: instagram.com/suchismita_samal/
Фублогерка tatyana__kuznetsova каже, що це може бути повноцінна заміна вечері.
Салат з куркою та броколі
Салат з куркою та броколі / Фото: instagram.com/tatyana__kuznetsova_
Інгредієнти:
- Філе куряче відварене – 200 г
- Броколі свіжа чи заморожена – 300 г
- Сир твердий, йогурт – по 100 г
- Часник – 2 зуб.
- Сіль – за смаком
Якщо стоїть завдання нагодувати ситним салатом одразу чотирьох, то тоді потрібно готувати ліонський з яйцем та беконом.
Як приготувати:
- Охолоджене куряче філе порвіть руками. Можна користуватися ножем.
- Броколі опустіть у підсолений окріп і варіть 3-5 хвилин після закипання. Заморожену капусту можна відварювати, попередньо не розморожуючи.
- Відкиньте броколі на друшляк і облийте холодною водою. Наріжте невеликими суцвіттями та додайте до курки.
- Твердий сир натріть на великій тертці. Часник подрібніть та перемішайте з йогуртом.
- З'єднайте всі інгредієнти, перемішайте та посоліть за смаком.