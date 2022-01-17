Салат з куркою та броколі, який можна сміливо їсти увечері – швидкий рецепт

Вважатимемо, що основні зимові свята добігли кінця, і настав час дати організму відпочити. У цьому можуть допомогти легкі салати, які наситять та складаються з некалорійних інгредієнтів.

У цьому салаті є білок (куряче філе), овочі (броколі) та корисна заправка у вигляді натурального йогурту.

Салат з куркою та броколі / Фото: instagram.com/suchismita_samal/

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Фублогерка tatyana__kuznetsova каже, що це може бути повноцінна заміна вечері.

Салат з куркою та броколі

Салат з куркою та броколі / Фото: instagram.com/tatyana__kuznetsova_

Інгредієнти:

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Філе куряче відварене – 200 г

Броколі свіжа чи заморожена – 300 г

Сир твердий, йогурт – по 100 г

Часник – 2 зуб.

Сіль – за смаком

Якщо стоїть завдання нагодувати ситним салатом одразу чотирьох, то тоді потрібно готувати ліонський з яйцем та беконом.

Як приготувати: