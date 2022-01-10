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Салат "Філадельфія" або ліниві роли – чудовий вибір для легкої вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 січня, 18:20
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У ньому справді ті ж інгредієнти, як і в однойменних ролах. Перед подачею салат рекомендують потримати трохи у холодильнику
Салат "Філадельфія"
Салат "Філадельфія" / Фото: instagram.com/taty_smir/

Цей салат справді задовольнить усіх, хто любить роли "Філадельфія". У ньому, як і інгредієнти у салаті "Богатир", все ідеально поєднується – рис, слабосолона риба, вершковий сир та авокадо.

Авторка рецепта – taty_smir – рекомендує прикрасити "Філадельфію" кунжутом, а подавати разом із соєвим соусом.

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Салат "Філадельфія"

Інгредієнти:

  • Рис круглозерний відварний – 400 г
  • Слабосолона червона риба – 200 г
  • Сир "Філадельфія" або будь-який вершковий сир – 100 г
  • Стиглий авокадо, свіжий огірок – по 1 шт.
  • Оцет рисовий або яблучний – 2 ст. л.
  • Цукор – 1/2 ч. л.
  • Сіль – за смаком
  • Соєвий соус – для подачі

Як приготувати:

  1. Для заправки до рису оцет змішати з цукром і ретельно розмішати, додати у відварений рис.
  2. Викласти шарами: половину вареного рису, промазати сиром (1/3 частина). Потім – дрібно нарізаний огірок, зверху – половину дрібно нарізаної червоної риби. Промазати сиром. Викласти залишки рису та додати сир. Усе утрамбувати та вирівняти.
  3. Наступний шар – нарізаний кубиками авокадо.
  4. Прикрасити рибою та кунжутом.
  5. Прибрати у холодильник, щоб салат просочився.

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