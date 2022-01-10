Салат "Філадельфія" або ліниві роли – чудовий вибір для легкої вечері

Салат "Філадельфія" / Фото: instagram.com/taty_smir/
Цей салат справді задовольнить усіх, хто любить роли "Філадельфія". У ньому, як і інгредієнти у салаті "Богатир", все ідеально поєднується – рис, слабосолона риба, вершковий сир та авокадо.
Авторка рецепта – taty_smir – рекомендує прикрасити "Філадельфію" кунжутом, а подавати разом із соєвим соусом.
Салат "Філадельфія"
Інгредієнти:
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- Рис круглозерний відварний – 400 г
- Слабосолона червона риба – 200 г
- Сир "Філадельфія" або будь-який вершковий сир – 100 г
- Стиглий авокадо, свіжий огірок – по 1 шт.
- Оцет рисовий або яблучний – 2 ст. л.
- Цукор – 1/2 ч. л.
- Сіль – за смаком
- Соєвий соус – для подачі
Як приготувати:
- Для заправки до рису оцет змішати з цукром і ретельно розмішати, додати у відварений рис.
- Викласти шарами: половину вареного рису, промазати сиром (1/3 частина). Потім – дрібно нарізаний огірок, зверху – половину дрібно нарізаної червоної риби. Промазати сиром. Викласти залишки рису та додати сир. Усе утрамбувати та вирівняти.
- Наступний шар – нарізаний кубиками авокадо.
- Прикрасити рибою та кунжутом.
- Прибрати у холодильник, щоб салат просочився.