Салат "Снежные сугробы" – как приготовить белоснежное новогоднее блюдо

Даже если в новогоднюю ночь снега не окажется, его можно обеспечить на столе. Речь идет об интересном и белоснежном салате "Снежные сугробы".

Он из разряда отличных салатов, которые готовятся из недорогих продуктов.

Салат "Снежные сугробы" / Фото: instagram.com/lesya_milievna

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Автор рецепта lesya_milievna предлагает сделать его из свиного языка, слегка обжаренных шампиньонов, лука и маринованных огурцов.

Что касается декора, то это будут фаршированные желтками яйца, украшенные фетой или адыгейским сыром.

Салат "Снежные сугробы"

Ингредиенты:

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Шампиньоны – 500 г

Маринованные огурцы – 2-3 шт.

Свиной язык – 2 шт.

Луковица – 1 небольшая

Майонез, соль, перец – по вкусу

Для "сугробов"

Яйца – 4 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Майонез

Адыгейский сыр или фета

Как приготовить: