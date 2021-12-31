Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Салат "Снежные сугробы" – как приготовить белоснежное новогоднее блюдо

Ирина Маслова
31 декабря, 17:15
Эффект сугробов создают фаршированные яйца, щедро украшенные измельченной фетой или адыгейским сыром. Внутри салата – свиной или говяжий язык с обжаренными шампиньонами

Даже если в новогоднюю ночь снега не окажется, его можно обеспечить на столе. Речь идет об интересном и белоснежном салате "Снежные сугробы".

Он из разряда отличных салатов, которые готовятся из недорогих продуктов.

Салат "Снежные сугробы" / Фото: instagram.com/lesya_milievna

Реклама

Автор рецепта lesya_milievna предлагает сделать его из свиного языка, слегка обжаренных шампиньонов, лука и маринованных огурцов.

Что касается декора, то это будут фаршированные желтками яйца, украшенные фетой или адыгейским сыром.

Салат "Снежные сугробы"

Ингредиенты:

Реклама
  • Шампиньоны – 500 г
  • Маринованные огурцы – 2-3 шт.
  • Свиной язык – 2 шт.
  • Луковица – 1 небольшая
  • Майонез, соль, перец – по вкусу

Для "сугробов"

  • Яйца – 4 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Майонез
  • Адыгейский сыр или фета

Как приготовить:

  1. Шампиньоны мелко нарезать, обжарить до готовности со специями. Лук порезать мелко и обжарить отдельно.
  2. Язык отварить и нарезать соломкой. Огурцы натереть на терке, слегка отжать.
  3. Формирование салата: 1 слой обжаренные шампиньоны, 2 – маринованные огурцы, 3 – язык, 4 – обжаренный лук. Каждый слой смазать майонезом.
  4. Для "сугробов" сварить яйца, разрезать пополам. Желтки измельчить и смешать с майонезом и пропущенным через пресс чесноком. Начинить половинки яиц и выложить на салат.
  5. Украсить измельченной фетой или адыгейским сыром.