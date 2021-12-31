Салат "Снежные сугробы" – как приготовить белоснежное новогоднее блюдо

Даже если в новогоднюю ночь снега не окажется, его можно обеспечить на столе. Речь идет об интересном и белоснежном салате "Снежные сугробы".
Он из разряда отличных салатов, которые готовятся из недорогих продуктов.
Салат "Снежные сугробы" / Фото: instagram.com/lesya_milievna
Автор рецепта lesya_milievna предлагает сделать его из свиного языка, слегка обжаренных шампиньонов, лука и маринованных огурцов.
Что касается декора, то это будут фаршированные желтками яйца, украшенные фетой или адыгейским сыром.
Салат "Снежные сугробы"
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 500 г
- Маринованные огурцы – 2-3 шт.
- Свиной язык – 2 шт.
- Луковица – 1 небольшая
- Майонез, соль, перец – по вкусу
Для "сугробов"
- Яйца – 4 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Майонез
- Адыгейский сыр или фета
Как приготовить:
- Шампиньоны мелко нарезать, обжарить до готовности со специями. Лук порезать мелко и обжарить отдельно.
- Язык отварить и нарезать соломкой. Огурцы натереть на терке, слегка отжать.
- Формирование салата: 1 слой обжаренные шампиньоны, 2 – маринованные огурцы, 3 – язык, 4 – обжаренный лук. Каждый слой смазать майонезом.
- Для "сугробов" сварить яйца, разрезать пополам. Желтки измельчить и смешать с майонезом и пропущенным через пресс чесноком. Начинить половинки яиц и выложить на салат.
- Украсить измельченной фетой или адыгейским сыром.