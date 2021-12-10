Салат "Тигровая шубка" с копченой курицей и черносливом – он украсит новогодний стол

Продолжаем знакомить вас с удивительными рыжими салатами, которые все активней появляются на страницах фудблогеров и домашних кулинаров.
Один из них, посвященный хозяину Нового года – Тигру, – нужно обязательно приготовить.
Салат "Тигровая шубка" / Фото: instagram.com/elvira_luchkova
Этот салат от elvira_luchkova называется "Шубка тигра" и состоит из копченого мяса курицы, маринованных огурцов, картофеля и яиц.
Огурцы стоит отжать от лишнего рассола, а чернослив, который будет украшать салат, подержать в горячей воде.
Салат "Тигровая шубка"
Ингредиенты:
- Копченый куриный окорочок
- Яйца, картофель – по 3 шт.
- Морковь – 1 большая
- Маринованные огурцы – 5 шт. небольших
- Майонез, чернослив
Как приготовить:
- Яйца сварить вкрутую. Сварить морковь и картофель до готовности, дать остыть.
- С окорочка снять кожу, отделить мясо от костей и мелко нарезать. Мелко нарезать яйцо и огурцы. Картофель и морковь натереть на крупной терке.
- Собрать салат слоями, каждый слой промазывая майонезом: картофель (подсалить), курица, огурцы, яйцо, морковь. На морковь майонез не добавлять.
- Тонко нарезать чернослив и выложить полоски. Дать настояться в холодильнике.