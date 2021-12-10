Салат "Тигровая шубка" с копченой курицей и черносливом – он украсит новогодний стол

Продолжаем знакомить вас с удивительными рыжими салатами, которые все активней появляются на страницах фудблогеров и домашних кулинаров.

Один из них, посвященный хозяину Нового года – Тигру, – нужно обязательно приготовить.

Салат "Тигровая шубка" / Фото: instagram.com/elvira_luchkova

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Этот салат от elvira_luchkova называется "Шубка тигра" и состоит из копченого мяса курицы, маринованных огурцов, картофеля и яиц.

Огурцы стоит отжать от лишнего рассола, а чернослив, который будет украшать салат, подержать в горячей воде.

Салат "Тигровая шубка"

Ингредиенты:

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Копченый куриный окорочок

Яйца, картофель – по 3 шт.

Морковь – 1 большая

Маринованные огурцы – 5 шт. небольших

Майонез, чернослив

Как приготовить: