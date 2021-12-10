Салат "Тигрова шубка" з копченою куркою та чорносливом – він прикрасить новорічний стіл

Продовжуємо знайомити вас з дивовижними рудими салатами, які дедалі активніше з'являються на сторінках фудблогерів та домашніх кулінарів.
Один з них, присвячений господареві Нового року – Тигру, – треба обов'язково приготувати.
Салат "Тигрова шубка" / Фото: instagram.com/elvira_luchkova
Цей салат від elvira_luchkova називається "Шубка тигра" і складається з копченого м'яса курки, маринованих огірків, картоплі та яєць.
Огірки варто віджати від зайвого розсолу, а чорнослив, який прикрашатиме салат, потримати у гарячій воді.
Салат "Тигрова шубка"
Інгредієнти:
- Копчене курячий стегенце
- Яйця, картопля – по 3 шт.
- Морква – 1 велика
- Мариновані огірки – 5 шт. невеликих
- Майонез, чорнослив
Як приготувати:
- Яйця зварити круто. Зварити моркву та картоплю до готовності, дати охолонути.
- Зі стегенця зняти шкіру, відокремити м'ясо від кісток і дрібно нарізати. Дрібно нарізати яйце та огірки. Картоплю та моркву натерти на великій тертці.
- Зібрати салат шарами, кожен шар промазуючи майонезом: картопля (підсолити), курка, огірки, яйце, морква. На моркву майонез не додавати.
- Тонко нарізати чорнослив та викласти смужки. Дати настоятися у холодильнику.