Сельдь по-ужгородски – отличная постная закуска к праздникам

Наша любимая селедка. Куда без нее, тем более в праздники. На Святой вечер рыба позволяется, поэтому можно смело готовить эту отличную закуску.
Мы рассказывали, как приготовить паштет из скумбрии, но в нем есть яйца. Тем, кто строго постится, не подходит.
Сельдь по-ужгородски / Фото: foodman.club
А вот для сельди по-ужгородски понадобятся яблоки, лук, мед и горчица. Это все нужно соединить, превратить в соус и подавать с селедкой.
Рецепт взят у ресурса Liveinternet.ru.
Сельдь по-ужгородски
Ингредиенты:
- Сельдь слабосоленая – 1 шт.
- Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- Грецкие орехи – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Лимонный сок – 3 ст. л.
- Масло подсолнечное – 4 ст. л.
- Мед, горчица неострая – по 1 ч. л.
- Тмин – щепотка
Как приготовить:
- У сельди отрезать голову и плавники, удалить кожу. Разделать на филе, убрать кости. Тмин растереть в ступке или смолоть.
- Филе нарезать небольшими кусочками. Очистить яблоко и удалить сердцевину. Половину лука порезать тонкими полукольцами. Половину яблока порезать тонкими дольками. Смешать с луком и селедкой.
- Вторую половину яблока, половину лука, орехи, лимонный сок, масло, горчицу, мед и тмин взбить в блендере в однородный соус.
- Выложить соус сверху на селедочный салат, украсить зеленым луком.