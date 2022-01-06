Оселедець по-ужгородськи – чудова пісна закуска до свят

Наш улюблений оселедець. Куди без нього, тим паче у свята. На Святвечір риба дозволяється, тому можна сміливо готувати цю чудову закуску.
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Оселедець по-ужгородськи / Фото: foodman.club
А от для оселедця по-ужгородськи знадобляться яблука, цибуля, мед та гірчиця. Це все потрібно з'єднати, перетворити на соус і подавати з оселедцем.
Рецепт взято у ресурсу Liveinternet.ru.
Оселедець по-ужгородськи
Інгредієнти:
- Оселедець слабосолоний – 1 шт.
- Яблуко кисло-солодке – 1 шт.
- Волоські горіхи – 50 г
- Цибуля – 1 шт.
- Лимонний сік – 3 ст. л.
- Олія соняшникова – 4 ст. л.
- Мед, гірчиця негостра – по 1 ч. л.
- Кмин – щіпка
Як приготувати:
- У оселедця відрізати голову та плавники, видалити шкіру. Розібрати на філе, прибрати кістки. Кмин розтерти у ступці або змолоти.
- Філе нарізати невеликими шматочками. Очистити яблуко та видалити серцевину. Половину цибулі нарізати тонкими півкільцями. Половину яблука нарізати тонкими часточками. Змішати з цибулею та оселедцем.
- Другу половину яблука, половину цибулі, горіхи, лимонний сік, олію, гірчицю, мед і кмин збити в блендері до однорідності.
- Викласти соус зверху на оселедцевий салат, прикрасити зеленою цибулею.