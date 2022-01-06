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Оселедець по-ужгородськи – чудова пісна закуска до свят

Ірина Маслова
6 січня, 12:10
Навіть не просто закуска, а певною мірю салат. Потрібні яблука, волоські горіхи, трохи гірчиці та меду. З цього всього вийде чудовий соус, який і прикрашатиме оселедець по-ужгородськи

Наш улюблений оселедець. Куди без нього, тим паче у свята. На Святвечір риба дозволяється, тому можна сміливо готувати цю чудову закуску.

Ми розповідали, як приготувати паштет зі скумбрії, але в ньому є яйця. Тим, хто суворо поститься, не підходить.

Оселедець по-ужгородськи / Фото: foodman.club

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А от для оселедця по-ужгородськи знадобляться яблука, цибуля, мед та гірчиця. Це все потрібно з'єднати, перетворити на соус і подавати з оселедцем.

Рецепт взято у ресурсу Liveinternet.ru.

Оселедець по-ужгородськи

Інгредієнти:

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  • Оселедець слабосолоний – 1 шт.
  • Яблуко кисло-солодке – 1 шт.
  • Волоські горіхи – 50 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Лимонний сік – 3 ст. л.
  • Олія соняшникова – 4 ст. л.
  • Мед, гірчиця негостра – по 1 ч. л.
  • Кмин – щіпка

Як приготувати:

  1. У оселедця відрізати голову та плавники, видалити шкіру. Розібрати на філе, прибрати кістки. Кмин розтерти у ступці або змолоти.
  2. Філе нарізати невеликими шматочками. Очистити яблуко та видалити серцевину. Половину цибулі нарізати тонкими півкільцями. Половину яблука нарізати тонкими часточками. Змішати з цибулею та оселедцем.
  3. Другу половину яблука, половину цибулі, горіхи, лимонний сік, олію, гірчицю, мед і кмин збити в блендері до однорідності.
  4. Викласти соус зверху на оселедцевий салат, прикрасити зеленою цибулею.