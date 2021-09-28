Семга, скумбрия, форель и горбуша – рецепты из рыбы ко дню рождения

Эти отличные рецепты посвящены любителям рыбы и касаются они не только более дорогих семги и форели, а и бюджетной скумбрии. Рыба – особый продукт, она требует выверенного количества специй и сока лимона, последний ингредиент обязателен. Распределите время при приготовлении других блюд для праздничного стола и замаринуйте рыбу на 15-20 минут перед запеканием.
Семга с тушеными овощами
Семга с тушеными овощами / Фото: instagram.com/_zdorovoe_pitanie_/
Рецепты из рыбы ко дню рождения / Фото: Depositphotos
Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):
- Стейки семги
- Картофель
- Морковь
- Корень сельдерей
- Оливковое масло
- Специи для рыбы
- Лимон
- Свежий розмарин
Как приготовить:
- Овощи нарезать на небольшие кубики, добавить специи по вкусу и оливковое масло, перемешать.
- Рыбу промыть, добавить специи, сок лимона и оставить мариноваться на 15 минут.
- Из пергаментной бумаги сформировать лодочки, скрепить шпагатом и выложить рыбу.
- В середину стейка выложить овощи. Довести до вкуса специями, сбрызнуть оливковым маслом.
- Запекать при 200 градусах 25 минут.
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Горбуша с лаймом и медом
Горбуша с лаймом и медом / Фото: instagram.com/tenkova07/
Ингредиенты:
- Красная рыба – 500 г
- Сок двух лаймов
- Мед – 3 ч. л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сливочное масло – 50 г
- Укроп, соль, перец
Как приготовить:
- Масло растопить в сотейнике, смешать с измельченным укропом. Добавить мед, сок лайма и зубчики чеснока. Довести до вкуса специями.
- Рыбу промыть и залить маринадом рыбу.
- Запекать 20 минут при температуре 160 градусов.
Мусс из семги
Мусс с красной рыбой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Семга – 200 г
- Сыр Филадельфия – 3 ст. л.
- Сливки 30% – 2 ст. л.
- Огурец – 1 шт.
- Каперсы
- Сок лимона
- Соль, белый перец, черный перец
- Укроп, петрушка
Как приготовить:
- Филе семги посолить, поперчить и запечь в духовке до готовности. Остудить.
- Убрать косточки из рыбы, измельчить.
- В блендере измельчить рыбу с сыром и сливками. Добавить специи и сок лимона по вкусу.
- Добавить мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешать и приправить белым перцем.
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Форель с картошкой в духовке
Запеченная форель в духовке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):
- Форель – 2 стейка
- Картофель – 3-4 шт.
- Сыр – 50 г
- Сметана или йогурт – 2 ст. л.
- Перец, соль, зелень – по вкусу
Как приготовить:
- Рыбу промыть и обсушить. Картофель нарезать ломтиками.
- Сыр натереть на терке и смешать с йогуртом или сметаной.
- Картофель посолить и поперчить, смешать с сырной заправкой. Оставить одну ложку для рыбы.
- Выложить картофель в форму для запекания. Сверху поместить форель и смазать оставшейся сырной заправкой.
- Запекать при 180 градусах 30-35 минут. Украсить зеленью.
Горбуша в сметанно-грибном соусе
Горбуша в сметанно-грибному соусі / Фото: instagram.com/sweetrebbit87/
Ингредиенты:
- Горбуша – 1 шт.
- Грибы лесные – 200 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Сметана – 5 ст. л.
- Молоко – 100 мл
- Лимон – 1 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Зелень, соль, перец, специи
Как приготовить:
- Рыбу порезать порционными кусками. Добавить специи, сбрызнуть соком лимона. Оставить мариноваться на 20-30 минут.
- Для соуса лук порезать кубиком, грибы отварить до готовности. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы, перемешать.
- Молоко соединить со сметаной и влить к грибам. Добавить специи. Довести до кипения, но не кипятить.
- Рыбу выложить в форму для запекания, залить соусом, выпекать при 200 градусах 15 минут.
- Посыпать тертым сыром и запекать, пока сыр не расплавится. Украсить зеленью.
Скумбрия с яблочно-лимонной мостардой
Скумбрия с яблочной мостардой / Фото: facebook.com/germancooks
Ингредиенты:
- Яблоко кислое – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Клюква или брусника мороженая – 100 г
- Сахар – 200 г
- Белое вино – 100 мл
- Горчичный порошок – 4 ст. л.
Как приготовить:
- Яблоко нарезать мелкими кубиками. Лимон – на треугольники.
- Сахар растворить в горячей воде, влить вино и выпаривать 3-5 минут. Добавить горчичный порошок.
- Засыпать в сироп яблоки и клюкву. Готовить 15 минут, помешивая. Остудить мостарду.
- Снова поставить соус на огонь и уварить втрое. Остудить.
- Скумбрию тщательно вымыть, добавить специи и лимон. Запечь до готовности.
- Подавать с мостардой.