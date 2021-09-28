Семга, скумбрия, форель и горбуша – рецепты из рыбы ко дню рождения

Эти отличные рецепты посвящены любителям рыбы и касаются они не только более дорогих семги и форели, а и бюджетной скумбрии. Рыба – особый продукт, она требует выверенного количества специй и сока лимона, последний ингредиент обязателен. Распределите время при приготовлении других блюд для праздничного стола и замаринуйте рыбу на 15-20 минут перед запеканием.

Семга с тушеными овощами

Семга с тушеными овощами / Фото: instagram.com/_zdorovoe_pitanie_/

Рецепты из рыбы ко дню рождения / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):

Стейки семги

Картофель

Морковь

Корень сельдерей

Оливковое масло

Специи для рыбы

Лимон

Свежий розмарин

Как приготовить:

Овощи нарезать на небольшие кубики, добавить специи по вкусу и оливковое масло, перемешать. Рыбу промыть, добавить специи, сок лимона и оставить мариноваться на 15 минут. Из пергаментной бумаги сформировать лодочки, скрепить шпагатом и выложить рыбу. В середину стейка выложить овощи. Довести до вкуса специями, сбрызнуть оливковым маслом. Запекать при 200 градусах 25 минут.

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Горбуша с лаймом и медом

Горбуша с лаймом и медом / Фото: instagram.com/tenkova07/

Ингредиенты:

Красная рыба – 500 г

Сок двух лаймов

Мед – 3 ч. л.

Чеснок – 3 зуб.

Сливочное масло – 50 г

Укроп, соль, перец

Как приготовить:

Масло растопить в сотейнике, смешать с измельченным укропом. Добавить мед, сок лайма и зубчики чеснока. Довести до вкуса специями. Рыбу промыть и залить маринадом рыбу. Запекать 20 минут при температуре 160 градусов.

Мусс из семги

Мусс с красной рыбой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Семга – 200 г

Сыр Филадельфия – 3 ст. л.

Сливки 30% – 2 ст. л.

Огурец – 1 шт.

Каперсы

Сок лимона

Соль, белый перец, черный перец

Укроп, петрушка

Как приготовить:

Филе семги посолить, поперчить и запечь в духовке до готовности. Остудить. Убрать косточки из рыбы, измельчить. В блендере измельчить рыбу с сыром и сливками. Добавить специи и сок лимона по вкусу. Добавить мелко нарезанные каперсы, тщательно перемешать и приправить белым перцем.

Форель с картошкой в духовке

Запеченная форель в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (рассчитывайте по количеству гостей):

Форель – 2 стейка

Картофель – 3-4 шт.

Сыр – 50 г

Сметана или йогурт – 2 ст. л.

Перец, соль, зелень – по вкусу

Как приготовить:

Рыбу промыть и обсушить. Картофель нарезать ломтиками. Сыр натереть на терке и смешать с йогуртом или сметаной. Картофель посолить и поперчить, смешать с сырной заправкой. Оставить одну ложку для рыбы. Выложить картофель в форму для запекания. Сверху поместить форель и смазать оставшейся сырной заправкой. Запекать при 180 градусах 30-35 минут. Украсить зеленью.

Горбуша в сметанно-грибном соусе

Горбуша в сметанно-грибному соусі / Фото: instagram.com/sweetrebbit87/

Ингредиенты:

Горбуша – 1 шт.

Грибы лесные – 200 г

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 5 ст. л.

Молоко – 100 мл

Лимон – 1 шт.

Твердый сыр – 100 г

Зелень, соль, перец, специи

Как приготовить:

Рыбу порезать порционными кусками. Добавить специи, сбрызнуть соком лимона. Оставить мариноваться на 20-30 минут. Для соуса лук порезать кубиком, грибы отварить до готовности. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить грибы, перемешать. Молоко соединить со сметаной и влить к грибам. Добавить специи. Довести до кипения, но не кипятить. Рыбу выложить в форму для запекания, залить соусом, выпекать при 200 градусах 15 минут. Посыпать тертым сыром и запекать, пока сыр не расплавится. Украсить зеленью.

Скумбрия с яблочно-лимонной мостардой

Скумбрия с яблочной мостардой / Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

Яблоко кислое – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Клюква или брусника мороженая – 100 г

Сахар – 200 г

Белое вино – 100 мл

Горчичный порошок – 4 ст. л.

Как приготовить:

Яблоко нарезать мелкими кубиками. Лимон – на треугольники. Сахар растворить в горячей воде, влить вино и выпаривать 3-5 минут. Добавить горчичный порошок. Засыпать в сироп яблоки и клюкву. Готовить 15 минут, помешивая. Остудить мостарду. Снова поставить соус на огонь и уварить втрое. Остудить. Скумбрию тщательно вымыть, добавить специи и лимон. Запечь до готовности. Подавать с мостардой.