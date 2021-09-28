Сьомга, скумбрія, форель і горбуша – рецепти з риби до дня народження

Ці рецепти присвячені любителям риби і стосуються вони не лише більш дорогих сьомги та форелі, а й бюджетнішої скумбрії. Риба – особливий продукт, вона вимагає вивіреної кількості спецій і соку лимона, останній інгредієнт обов'язковий. Розподіліть час при приготуванні інших страв для святкового столу і замаринуйте рибу на 15-20 хвилин перед запіканням.

Сьомга з тушкованими овочами

Сьомга з тушкованими овочами / Фото: instagram.com/_zdorovoe_pitanie_/

Рецепти з риби до дня народження / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):

Стейки сьомги

Картопля

Морква

Корінь селери

Оливкова олія

Спеції для риби

Лимон

Свіжий розмарин

Як приготувати:

Овочі нарізати на невеликі кубики, додати спеції за смаком і оливкову олію, перемішати. Рибу промити, додати спеції, сік лимона і залишити маринуватися на 15 хвилин. З пергаментного паперу сформувати човники, скріпити шпагатом і викласти рибу. У середину стейка викласти овочі. Довести до смаку спеціями, скропити оливковою олією. Запікати за 200 градусів 25 хвилин.

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Горбуша з лаймом і медом

Горбуша з лаймом і медом / Фото: instagram.com/tenkova07/

Інгредієнти:

Червона риба – 500 г

Сік двох лаймів

Мед – 3 ч. л.

Часник – 3 зуб.

Вершкове масло – 50 г

Кріп, сіль, перець

Як приготувати:

Масло розтопити в сотейнику, змішати з подрібненим кропом. Додати мед, сік лайма і зубчики часнику. Довести до смаку спеціями. Рибу промити і залити маринадом рибу. Запікати 20 хвилин за температури 160 градусів.

Мус із сьомги

Мус з червоною рибою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Сьомга – 200 г

Сир Філадельфія – 3 ст. л.

Вершки 30% – 2 ст. л.

Огірок – 1 шт.

Каперси

Сік лимона

Сіль, білий перець, чорний перець

Кріп, петрушка

Як приготувати:

Філе сьомги посолити, поперчити і запекти в духовці до готовності. Остудити. Прибрати кісточки з риби, подрібнити. У блендері подрібнити рибу із сиром і вершками. Додати спеції і сік лимона за смаком. Додати дрібно нарізані каперси, ретельно перемішати і приправити білим перцем.

Форель з картоплею в духовці

Запечена форель в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (розраховуйте за кількістю гостей):

Форель – 2 стейки

Картопля – 3-4 шт.

Сир – 50 г

Сметана або йогурт – 2 ст. л.

Перець, сіль, зелень – за смаком

Як приготувати:

Рибу промити і обсушити. Картоплю нарізати скибочками. Сир натерти на тертці та змішати з йогуртом або сметаною. Картоплю посолити і поперчити, змішати із сирною заправкою. Залишити одну ложку для риби. Викласти картоплю в форму для запікання. Зверху помістити форель і змастити сирною заправкою. Запікати за 180 градусів 30-35 хвилин. Прикрасити зеленню.

Горбуша в сметанно-грибному соусі

Горбуша в сметанно-грибному соусі / Фото: instagram.com/sweetrebbit87/

Інгредієнти:

Горбуша – 1 шт.

Гриби лісові – 200 г

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Сметана – 5 ст. л.

Молоко – 100 мл

Лимон – 1 шт.

Твердий сир – 100 г

Зелень, сіль, перець, спеції

Як приготувати:

Рибу порізати порційними шматками. Додати спеції, скропити соком лимона. Залишити маринуватися на 20-30 хвилин. Для соусу цибулю порізати кубиком, гриби відварити до готовності. Обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати гриби, перемішати. Молоко з'єднати зі сметаною і влити до грибів. Додати спеції. Довести до кипіння, але не кип'ятити. Рибу викласти у форму для запікання, залити соусом, випікати за 200 градусів 15 хвилин. Посипати тертим сиром і запікати, доки сир не розплавиться. Прикрасити зеленню.

Скумбрія з яблучно-лимонною мостардою

Скумбрія з яблучною мостардою / Фото: facebook.com/germancooks

Інгредієнти:

Яблуко кисле – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Журавлина або брусниця морожена – 100 г

Цукор – 200 г

Біле вино – 100 мл

Гірчичний порошок – 4 ст. л.

Як приготувати:

Яблуко нарізати дрібними кубиками. Лимон – на трикутники. Цукор розчинити в гарячій воді, влити вино і випаровувати 3-5 хвилин. Додати гірчичний порошок. Засипати в сироп яблука і журавлину. Готувати 15 хвилин, помішуючи. Остудити мостарду. Знову поставити соус на вогонь і уварити втричі. Остудити. Скумбрію ретельно вимити, додати спеції і лимон. Запекти до готовності. Подавати з мостардою.