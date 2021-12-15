Шарлотка особенная – для нее нужно тесто, больше похожее на крем

Шарлотка бывает разная. В том смысле, что ее можно приготовить даже из черствого белого хлеба или булки. А можно, как в рецепте от фудблогера narisovano, сделать ее больше похожей на яблочный кремовый десерт.

Все дело в жидковатом тесте, которое замешивается на молоке с небольшим количеством муки. Нужно будет еще немного лимонного сока для яблок, чтобы не потемнели, и форма размером 10х20 см.

Крем-шарлотка / Фото: instagram.com/narisovano/

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Крем-шарлотка

Ингредиенты:

3 крупных яблока;

2 яйца;

100 г молока;

50 г сахара;

120 г муки;

по 1 ч. л. разрыхлителя, ванилина;

25 г сливочного масла.

Как приготовить:⠀