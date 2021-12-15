Шарлотка особенная – для нее нужно тесто, больше похожее на крем

Шарлотка бывает разная. В том смысле, что ее можно приготовить даже из черствого белого хлеба или булки. А можно, как в рецепте от фудблогера narisovano, сделать ее больше похожей на яблочный кремовый десерт.
Все дело в жидковатом тесте, которое замешивается на молоке с небольшим количеством муки. Нужно будет еще немного лимонного сока для яблок, чтобы не потемнели, и форма размером 10х20 см.
Крем-шарлотка / Фото: instagram.com/narisovano/
Крем-шарлотка
Ингредиенты:
- 3 крупных яблока;
- 2 яйца;
- 100 г молока;
- 50 г сахара;
- 120 г муки;
- по 1 ч. л. разрыхлителя, ванилина;
- 25 г сливочного масла.
Как приготовить:⠀
- Яблоки очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать слайсами. По желанию сбрызнуть лимонным соком.
- Яйца взбить с сахаром. Добавить теплое молоко и растопленное сливочное масло. Перемешать.
- Муку смешать с ванилином и разрыхлителем и просеять к тесту. Перемешать до гладкости. Добавить яблоки и перемешать.
- Форму застелить пергаментом и выложить тесто. Разровнять, насколько получится. Выпекать при 180 градусах 50 минут.