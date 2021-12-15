Шарлотка особлива – для неї потрібне тісто, більше схоже на крем

Шарлотка буває різною. У тому сенсі, що її можна приготувати навіть із черствого білого хліба чи булки. А можна, як у рецепті від фудблогерки narisovano, зробити її більше схожою на яблучний кремовий десерт.

Уся справа в рідкому тісті, яке замішується на молоці з невеликою кількістю борошна. Потрібно буде ще трохи лимонного соку для яблук, щоб не потемніли, та форма розміром 10х20 см.

Крем-шарлотка / Фото: instagram.com/narisovano/

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Крем-шарлотка

Інгредієнти:

3 великі яблука;

2 яйця;

100 г молока;

50 г цукру;

120 г борошна;

по 1 ч. л. розпушувача, ваніліну;

25 г вершкового масла.

Як приготувати:⠀