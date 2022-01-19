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Шерстяной хлеб: почему он мгновенно завоевал YouTube и его видеорецепт

Ирина Маслова
19 января, 10:30
Он действительно похож на моток шерстяных ниток и у него невероятно нежная и пушистая текстура. Это десертный хлеб, в качестве начинки можно использовать сушеные ягоды, шоколад, корицу или орехи

Искусство, иначе и не скажешь, выпекания хлеба шагнуло далеко вперед. Мы знаем об экстравоздушном шокупане из Японии, сейчас познакомимся с шерстяным хлебом.

Его форма впечатляет, а текстура отличается невероятной пышностью.

Шерстяной хлеб / Фото: instagram.com/mumubakes

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Теперь шерстяной хлеб стал вирусным в YouTube, а первым, кто поделился с миром его рецептом, стал фудблогер из Малайзии под именем Apron, ролик можно будет посмотреть ниже.

Выпекается хлеб без начинки или используются сухофрукты, сушеные ягоды, шоколад, орехи.

В рецепте от sweetandtastyhouse это замороженная вишня, которая смешивается с сахарной пудрой и крахмалом.

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Шерстяной хлеб

Шерстяной хлеб / Фото: instagram.com/sweetandtastyhouse/

Ингредиенты:

  • 180 г теплого молока;
  • 10 г живых дрожжей или 3 г сухих дрожжей;
  • 300 г муки;
  • щепотка соли;
  • 30 г сахара;
  • 1 яйцо + яйцо для смазывания.

Для начинки:

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  • 100 г вишни;
  • по 1 ч. л. крахмала и сахарной пудры;
  • 1 ст. л. растопленного сливочного масла для смазывания.

Рецепт сырно-чесночного хлеба, который готовится за 30 минут, найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В теплом молоке развести дрожжи. Смешать все сухие ингредиенты. Добавить к ним разведенные в молоке дрожжи и одно яйцо. Замесить с помощью миксера с насадками для теста, оно не должно липнуть к рукам.
  2. Положить тесто в емкость, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 60 минут.
  3. Разделить тесто на 5 частей, скатать каждую часть в шарик, накрыть пленкой и оставить на 15 минут. После этого каждый шарик раскатать в вытянутый овал, который мысленно разделить пополам.
  4. Одну половину овала разрезать на тонкие полоски, а на вторую половину выложить вишню, смешанную с сахарной пудрой и крахмалом. Завернуть тесто рулоном.
  5. На дно формы положить пергамент и смазать пергамент и бока формы сливочным маслом. Выложить рулоны на пергамент по кругу, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 60 минут.
  6. Перед выпеканием смазать верх яйцом и выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 170-180 градусов 20-25 минут до зарумянивания. Верх готового хлеба смазать растопленным сливочным маслом.

Посмотреть, как правильно формировать заготовки для шерстяного хлеба, можно здесь.