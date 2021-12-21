Школьный омлет на завтрак – рецепт и одно важное правило для него

21 декабря, 07:01

Это равные пропорции яиц и молока. Их нужно взбить вилкой, добавив по щепотке соли и сахара. Форму для омлета лучше брать большую, он увеличится во время запекания