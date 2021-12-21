Школьный омлет на завтрак – рецепт и одно важное правило для него

Омлеты всякие бывают. Очень сырными и невероятно тягучими, как грузинский борано, и скромными, вызывающими ностальгию – школьными.
Здесь нет ничего лишнего – яйца и молоко, но в одинаковых пропорциях. Форма для запекания обязательно смазывается сливочным маслом.
Рецепт школьного омлета / Фото: instagram.com/shhh_kitchen
Рецепт взят со страницы shhh_kitchen.
Школьный омлет
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 300 мл молока;
- щепотка соли и сахара;
- сливочное масло для смазывания формы.
Как приготовить:
- Яйца разбить в молоко, тщательно смешать вилкой. Добавить щепотку соли и сахара.
- Форму смазать сливочным маслом и вылить яичную смесь.
- Запекать 30 минут в разогретой до 200 градусов духовке.