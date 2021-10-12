Шоколадные "Бригадейро" – как приготовить 300 грамм отличных конфет за 60 гривен

Домашние конфеты – это полезно и выгодно безусловно, если речь идет о разных конфетах из сухофруктов. Но можно приготовить и бразильские "Бригадейро", на которые понадобится минимум времени и денег на покупку ингредиентов.
"Бригадейро" стали максимально любимыми, когда во время кризиса в середине прошлого века не было шоколада. В страну завозились сгущенка и какао. Местные кондитеры не растерялись, объединили это все – получились нежные со сливочным-шоколадным вкусом шарики. Эти шарики раздавались во время президентской компании бригадира (воинское звание) Эдуарду Гомеша. Отсюда и их название. Гомеш президентом не стал, а конфеты остались.
Конфеты "Бригадейро" - рецепт / Фото: instagram.com/daniella.junqueira/
Конфеты "Бригадейро"
Ингредиенты:
- Сгущенка – 1 банка
- Сливочное масло – 30 г
- Какао – 3 ст. л.
- Кокосовая стружка, темный или молочный шоколад – для украшения
Как приготовить:
- В сотейник вылить сгущенку, добавить масло комнатной температуры, какао и перемешать.
- На медленном огне варить 10-15 минут, постоянно помешивая. Масса должна отставать от стенок сотейника. Снять с огня, дать немного остыть.
- Смазанными сливочным маслом руками сформировать шарики, обвалять в какао, тертом шоколаде или орехах и отправить в холодильник на 30 минут.
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