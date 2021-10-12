Шоколадні "Бригадейро" – як приготувати 300 грамів цукерок за 60 гривень

Домашні цукерки – це корисно і вигідно безумовно, якщо йдеться про різні цукерки із сухофруктів. Але можна приготувати і бразильські "Бригадейро", на які знадобиться мінімум часу і грошей на покупку інгредієнтів.

"Бригадейро" стали максимально улюбленими, коли під час кризи в середині минулого століття не було шоколаду. В країну завозилися згущене молоко і какао. Місцеві кондитери не розгубилися, об'єднали це все – отримали ніжні з вершковим-шоколадним смаком кульки. Ці кульки роздавали під час президентської компанії бригадира (військове звання) Едуарду Гомеша. Звідси і їхня назва. Гомеш президентом не став, а цукерки залишилися.

Цукерки "Бригадейро" - рецепт / Фото: instagram.com/daniella.junqueira/

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Цукерки "Бригадейро"

Інгредієнти:

Згущене молоко – 1 б.

Вершкове масло – 30 г

Какао – 3 ст. л.

Кокосова стружка, темний або молочний шоколад – для прикраси

Як приготувати:

У сотейник вилити згущене молоко, додати масло кімнатної температури, какао і перемішати. На повільному вогні варити 10-15 хвилин, постійно помішуючи. Маса має відставати від стінок сотейника. Зняти з вогню, дати трохи охолонути. Змазаними вершковим маслом руками сформувати кульки, обваляти в какао, тертому шоколаді або горіхах і відправити в холодильник на 30 хвилин.