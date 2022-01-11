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Шпикачки утопенцы – за что их любят чехи и почему их надо приготовить любителям пива

Ирина Маслова
11 января, 11:20
Потому что они, по мнению чехов, лучшее, что может быть под пиво. Важно выбрать хорошие шпичкачки, с салом. Именно с салом, а не жиром

Продолжаем знакомится с миром сосисок-сарделек-шпикачков. Мы рассказывали, как приготовить практически легендарные немецкие карривурст, теперь вот эти маринованные утопенцы из Чехии.

Утопенцами (утопленниками) они называются, потому что "тонут" в пряном маринаде, при этом начиненные солеными огурцами, луком, острым перцем и чесноком.

Маринованные шпикачки утопенцы / Фото: instagram.com/prague397

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По желанию, перед тем, как отправить шпикачки в банку, их можно обмазать горчицей.

Чем дольше они будут мариноваться, тем станут вкуснее. Шесть дней этого процесса – минимум. Ведь утопенцы могут пробыть в соусе до нескольких недель.

И да, если не любите пиво, а утопенцы – отличная под него закуска, – то попробуйте их вместе с картофельным пюре.

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Автор рецепта – prague397 – советует брать банку с широким горлом, так будет удобней.

Утопенцы

Ингредиенты:

  • Шпикачки – 800 г
  • Огурцы маринованные – 3 шт.
  • Перец острый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка
  • Лук – 3 шт.

Для маринада:

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  • Уксус белый винный – 150 г
  • Вода – 500 г
  • Масло растительное, соль – по 2 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец душистый – 2-3 шт.
  • Гвоздика – 1 шт.
  • Перец горошком – 15 шт.

Как приготовить:

  1. Лук (1 шт.), огурцы, перец (половину) и четыре зубчика чеснока измельчить. Шпикачки разрезать вдоль и выложить начинку и поместить в банку. Перекладывая их оставшимися луком, чесноком и огурцами.
  2. Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо подогреть на огне. Важно не доводить до кипения.
  3. Залить маринадом утопенцы и отправить на нижнюю полку холодильника.