Скумбрия, запеченная с пряностями в виде рулетиков – праздничный рецепт

Если вы никогда не готовили скумбрию таким образом, то это надо сделать. Автор рецепта уверяет: это не просто вкусно, это еще и презентабельно.
То есть если ищете способы приготовить эту рыбу на праздники, то кроме разных паштетов из нее, этот подойдет безусловно.
Скумбрия, запеченная со специями в виде рулетиков / Фото: Alina FooDee
Alina FooDee рекомендует как можно дольше мариновать филе, так оно получится максимально ароматным и вкусным.
Что касается цедры лимона, а она тоже нужно, то старайтесь брать только желтую ее часть. Иначе лимон даст горчинку.
Скумбрия, запеченная со специями в виде рулетиков
Ингредиенты:
- Скумбрия свежемороженая – 2 шт.
- Кориандр, сахар – по 1 ч. л.
- Соевый соус – 3-4 ст. л.
- Цедра (только желтая часть) ¼ лимона
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Черный молотый перец
Как приготовить:
- Удалить внутренности и плавники у скумбрии. Разделать каждую скумбрию на филе. Посыпать филе черным перцем по вкусу. Измельчить кориандр и посыпать им филе.
- На мелкой терке натереть немного цедры лимона и приправить ее филе для аромата.
- Смешать соевый соус, лимонный сок и сахар. Смазать филе и дать промариноваться в течение 20-30 минут, можно и дольше.
- Каждое филе разрезать пополам вдоль, из каждой части свернуть рулетик и зафиксировать деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом. Выпекать 15-20 минут в духовке, заранее прогретой до 180 градусов.
- Полить соусом, который образовался во время запекания.