Скумбрия, запеченная с пряностями в виде рулетиков – праздничный рецепт

Если вы никогда не готовили скумбрию таким образом, то это надо сделать. Автор рецепта уверяет: это не просто вкусно, это еще и презентабельно.

То есть если ищете способы приготовить эту рыбу на праздники, то кроме разных паштетов из нее, этот подойдет безусловно.

Скумбрия, запеченная со специями в виде рулетиков / Фото: Alina FooDee

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Alina FooDee рекомендует как можно дольше мариновать филе, так оно получится максимально ароматным и вкусным.

Что касается цедры лимона, а она тоже нужно, то старайтесь брать только желтую ее часть. Иначе лимон даст горчинку.

Скумбрия, запеченная со специями в виде рулетиков

Ингредиенты:

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Скумбрия свежемороженая – 2 шт.

Кориандр, сахар – по 1 ч. л.

Соевый соус – 3-4 ст. л.

Цедра (только желтая часть) ¼ лимона

Сок лимона – 1 ст. л.

Черный молотый перец

Как приготовить: