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Скумбрія, запечена з прянощами у вигляді рулетиків – святковий рецепт

Ірина Маслова
13 грудня, 14:51
Перед тим, як формувати рулетики, філе скумбрії потрібно потримати в маринаді із соєвого соусу, лимонного соку та цукру

Якщо ви ніколи не готували скумбрію таким чином, це треба зробити. Авторка рецепта запевняє: це не просто смачно, це ще й презентабельно.

Тобто якщо шукаєте способи приготувати цю рибу на свята, то крім різних паштетів з неї, цей підійде, безумовно.

Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків / Фото: Alina FooDee

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Alina FooDee рекомендує якнайдовше маринувати філе, так воно вийде максимально ароматним та смачним.

Щодо цедри лимона, а вона теж потрібна, то намагайтеся брати тільки жовту її частину. Інакше лимон дасть гіркоту.

Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків

Інгредієнти:

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  • Скумбрія свіжоморожена – 2 шт.
  • Коріандр, цукор – по 1 ч. л.
  • Соєвий соус – 3-4 ст. л.
  • Цедра (тільки жовта частина) лимона
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Чорний мелений перець

Як приготувати:

  1. Видалити нутрощі та плавники у скумбрії. Обробити кожну скумбрію на філе. Посипати філе чорним перцем за смаком. Подрібнити коріандр та посипати ним філе.
  2. На дрібній тертці натерти трохи цедри лимона та приправити її філе для аромату.
  3. Змішати соєвий соус, лимонний сік та цукор. Змастити філе і дати промаринуватись 20-30 хвилин, можна й довше.
  4. Кожне філе розрізати навпіл уздовж, з кожної частини згорнути рулетик та зафіксувати дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
  5. Викласти на пергамент, змащений олією. Випікати 15-20 хвилин у духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.
  6. Полити соусом, що утворився під час запікання.