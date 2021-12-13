Скумбрія, запечена з прянощами у вигляді рулетиків – святковий рецепт

Якщо ви ніколи не готували скумбрію таким чином, це треба зробити. Авторка рецепта запевняє: це не просто смачно, це ще й презентабельно.
Тобто якщо шукаєте способи приготувати цю рибу на свята, то крім різних паштетів з неї, цей підійде, безумовно.
Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків / Фото: Alina FooDee
Alina FooDee рекомендує якнайдовше маринувати філе, так воно вийде максимально ароматним та смачним.
Щодо цедри лимона, а вона теж потрібна, то намагайтеся брати тільки жовту її частину. Інакше лимон дасть гіркоту.
Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків
Інгредієнти:
- Скумбрія свіжоморожена – 2 шт.
- Коріандр, цукор – по 1 ч. л.
- Соєвий соус – 3-4 ст. л.
- Цедра (тільки жовта частина) лимона
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Чорний мелений перець
Як приготувати:
- Видалити нутрощі та плавники у скумбрії. Обробити кожну скумбрію на філе. Посипати філе чорним перцем за смаком. Подрібнити коріандр та посипати ним філе.
- На дрібній тертці натерти трохи цедри лимона та приправити її філе для аромату.
- Змішати соєвий соус, лимонний сік та цукор. Змастити філе і дати промаринуватись 20-30 хвилин, можна й довше.
- Кожне філе розрізати навпіл уздовж, з кожної частини згорнути рулетик та зафіксувати дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
- Викласти на пергамент, змащений олією. Випікати 15-20 хвилин у духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів.
- Полити соусом, що утворився під час запікання.