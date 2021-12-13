Скумбрія, запечена з прянощами у вигляді рулетиків – святковий рецепт

Якщо ви ніколи не готували скумбрію таким чином, це треба зробити. Авторка рецепта запевняє: це не просто смачно, це ще й презентабельно.

Тобто якщо шукаєте способи приготувати цю рибу на свята, то крім різних паштетів з неї, цей підійде, безумовно.

Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків / Фото: Alina FooDee

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Alina FooDee рекомендує якнайдовше маринувати філе, так воно вийде максимально ароматним та смачним.

Щодо цедри лимона, а вона теж потрібна, то намагайтеся брати тільки жовту її частину. Інакше лимон дасть гіркоту.

Скумбрія, запечена зі спеціями у вигляді рулетиків

Інгредієнти:

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Скумбрія свіжоморожена – 2 шт.

Коріандр, цукор – по 1 ч. л.

Соєвий соус – 3-4 ст. л.

Цедра (тільки жовта частина) лимона

Сік лимона – 1 ст. л.

Чорний мелений перець

Як приготувати: