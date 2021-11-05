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Сливочная паста с грибами к ужину – ее аромат поразит несомненно

Ирина Маслова
5 ноября, 18:01
Подойдет любая паста, кроме спагетти. То же самое касается грибов – это могут быть только шампиньоны или лесные грибы. В рецепте есть рикотта, ее можно заменить другим сливочным сыром

Макароны на ужин? Почему нет. Тем более, когда они готовятся в одной посуде, и в процессе пропитываются удивительным ароматом грибов и сливочного сыра. Мы рассказывали, как приготовить вкусный ужин из макарон, колбасы и кукурузы, теперь – более изысканный вариант.

Кулинарные редакторы The New York Times предлагают взять рикотту, но это непринципиально. Можно обойтись любым другим сливочным сыром. Тоже самое касается грибов – это могут быть как шампиньоны, так и ассорти из лесных.

Сливочная паста с грибами и луком-пореем / Фото: cooking.nytimes.com

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Сливочная паста с грибами и луком-пореем

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1 лук-порей, только белая часть, мелко нарезанный;
  • 2 зубчика чеснока, мелко нарезанные;
  • 500 г грибов;
  • 1 лимон, разрезанный пополам;
  • 500 г коротких макарон;
  • 800 мл овощного бульона;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 200 г рикотты;
  • 1 ч. л. хлопьев красного перца;
  • соль, перец, свежая петрушка.

Как приготовить:

  1. Разогрейте большую сковороду и добавьте оливковое масло, лук-порей. Уменьшите огонь до среднего и готовьте, постоянно помешивая, 5 минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым.
  2. Добавьте чеснок и грибы. Готовьте, не помешивая, в течение 2 минут, затем перемешайте и готовьте, пока грибы не начнут карамелизироваться еще 2-3 минуты.
  3. Добавьте сок одной половины лимона, чтобы удалить глазурь на сковороде, и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте макароны и бульон, размешайте. Через 10 минут попробуйте макароны на готовность.
  5. Когда паста приготовится, добавьте сливочное масло и петрушку. Выдавите сок из второй половины лимона и помешивайте, пока масло не растает. Приправьте солью и перцем.
  6. Перед подачей посыпьте рикоттой, хлопьями красного перца (по вкусу) и нарезанной петрушкой.