Сливочная паста с грибами к ужину – ее аромат поразит несомненно

Макароны на ужин? Почему нет. Тем более, когда они готовятся в одной посуде, и в процессе пропитываются удивительным ароматом грибов и сливочного сыра. Мы рассказывали, как приготовить вкусный ужин из макарон, колбасы и кукурузы, теперь – более изысканный вариант.

Кулинарные редакторы The New York Times предлагают взять рикотту, но это непринципиально. Можно обойтись любым другим сливочным сыром. Тоже самое касается грибов – это могут быть как шампиньоны, так и ассорти из лесных.

Сливочная паста с грибами и луком-пореем / Фото: cooking.nytimes.com

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Сливочная паста с грибами и луком-пореем

Ингредиенты:

3 ст. л. оливкового масла;

1 лук-порей, только белая часть, мелко нарезанный;

2 зубчика чеснока, мелко нарезанные;

500 г грибов;

1 лимон, разрезанный пополам;

500 г коротких макарон;

800 мл овощного бульона;

2 ст. л. сливочного масла;

200 г рикотты;

1 ч. л. хлопьев красного перца;

соль, перец, свежая петрушка.

Как приготовить: