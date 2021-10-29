Макароны, колбаса и кукуруза – из этих простых ингредиентов получится вкусный ужин

Конечно, одной кукурузой можно не ограничиваться. Вonappetit.com рекомендуют взять немного цветной капусты или брокколи, кабачки или даже стручковую фасоль.
В любом случае, благодаря сливочному маслу и пармезану, это блюдо превратится в красочный сытный ужин.
То есть если любите макароны или запеканки с ними, этот рецепт нужно воспроизвести.
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Макароны с колбасой и кукурузой
Ингредиенты:
- 300 г макарон;
- 3 зуб. чеснока измельченного;
- 400 г колбасы, сырокопченой;
- 2 веточки базилика, плюс 1 стакан листьев для сервировки;
- половина ч. л. красного перца;
- 100 г кукурузы консервированной;
- 70 г сливочного масла;
- 50 г пармезана;
- перец, соль, оливковое масло.
Как приготовить:
- Сварите макароны в большой кастрюле с кипящей подсоленной водой, периодически помешивая, до состояния аль денте. Слейте воду, оставив 2 стакана.
- Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанную колбасу и готовьте, измельчая деревянной лопаткой, пока она не подрумянится и не прожарится, 6-8 минут. Шумовкой переложите колбасу на тарелку.
- Добавьте чеснок, готовьте 2 минуты, помешивая. Добавьте веточки базилика и красный перец, готовьте 1 минуту.
- Добавьте кукурузу и половину стакана воды из-под макарон и готовьте, помешивая, 3 минуты.
- Положите пасту и влейте 1 стакан воды из-под макарон. Затем добавьте сливочное масло и готовьте 5-7 минут.
- Добавьте третью часть пармезана, верните колбасу в кастрюлю и готовьте 1 минуту. Доведите до вкуса солью и перцем.
- Разложите макароны по тарелкам, сверху положите листья базилика и пармезан.