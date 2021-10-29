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Макароны, колбаса и кукуруза – из этих простых ингредиентов получится вкусный ужин

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 октября, 18:01
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Паста может быть любой, кроме спагетти. Колбасу лучше брать сыровяленую или салями. Немного пармезана даст приятную текстуру, украшается этот ужин базиликом
Макароны с колбасой и кукурузой
Макароны с колбасой и кукурузой / Фото: www.bonappetit.com

Конечно, одной кукурузой можно не ограничиваться. Вonappetit.com рекомендуют взять немного цветной капусты или брокколи, кабачки или даже стручковую фасоль.

В любом случае, благодаря сливочному маслу и пармезану, это блюдо превратится в красочный сытный ужин.

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То есть если любите макароны или запеканки с ними, этот рецепт нужно воспроизвести.

Макароны с колбасой и кукурузой

Ингредиенты:

  • 300 г макарон;
  • 3 зуб. чеснока измельченного;
  • 400 г колбасы, сырокопченой;
  • 2 веточки базилика, плюс 1 стакан листьев для сервировки;
  • половина ч. л. красного перца;
  • 100 г кукурузы консервированной;
  • 70 г сливочного масла;
  • 50 г пармезана;
  • перец, соль, оливковое масло.

Как приготовить:

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  1. Сварите макароны в большой кастрюле с кипящей подсоленной водой, периодически помешивая, до состояния аль денте. Слейте воду, оставив 2 стакана.
  2. Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанную колбасу и готовьте, измельчая деревянной лопаткой, пока она не подрумянится и не прожарится, 6-8 минут. Шумовкой переложите колбасу на тарелку.
  3. Добавьте чеснок, готовьте 2 минуты, помешивая. Добавьте веточки базилика и красный перец, готовьте 1 минуту.
  4. Добавьте кукурузу и половину стакана воды из-под макарон и готовьте, помешивая, 3 минуты.
  5. Положите пасту и влейте 1 стакан воды из-под макарон. Затем добавьте сливочное масло и готовьте 5-7 минут.
  6. Добавьте третью часть пармезана, верните колбасу в кастрюлю и готовьте 1 минуту. Доведите до вкуса солью и перцем.
  7. Разложите макароны по тарелкам, сверху положите листья базилика и пармезан.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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