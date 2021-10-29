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Макарони, ковбаса та кукурудза – з цих простих інгредієнтів вийде смачна вечеря

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 жовтня, 18:01
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Паста може бути будь-якою, крім спагеті. Ковбасу краще брати сиров'ялену або салямі. Трохи пармезану надасть приємної текстури, прикрашається ця вечеря базиліком
Макарони з ковбасою та кукурудзою
Макарони з ковбасою та кукурудзою / Фото: www.bonappetit.com

Звісно, однією кукурудзою можна не обмежуватись. Вonappetit.com рекомендують взяти трохи цвітної капусти або броколі, кабачки або навіть стручкову квасолю.

У будь-якому разі, завдяки вершковому маслу та пармезану, ця страва перетвориться на барвисту ситну вечерю.

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Тобто якщо любите макарони або запіканки з ними, цей рецепт потрібно відтворити.

Макарони з ковбасою та кукурудзою

Інгредієнти:

  • 300 г макаронів;
  • 3 зуб. часнику подрібненого;
  • 400 г ковбаси, сирокопченої;
  • 2 гілочки базиліку, плюс 1 склянка листя для сервірування;
  • половина ч. л. червоного перцю;
  • 100 г кукурудзи консервованої;
  • 70 г вершкового масла;
  • 50 г пармезану;
  • перець, сіль, оливкова олія.

Як приготувати:

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  1. Зваріть макарони у великій каструлі в підсоленій воді, періодично помішуючи, до стану аль денте. Злийте воду, залишивши 2 склянки.
  2. Нагрійте олію у сковороді на середньому вогні. Додайте нарізану ковбасу і готуйте, подрібнюючи дерев'яною лопаткою, доки вона не підрум'яниться і не просмажиться, 6-8 хвилин. Шумівкою перекладіть ковбасу на тарілку.
  3. Додайте часник, готуйте 2 хвилини, помішуючи. Додайте гілочки базиліку та червоний перець, готуйте 1 хвилину.
  4. Додайте кукурудзу та половину склянки води з-під макаронів і готуйте, помішуючи, 3 хвилини.
  5. Покладіть пасту та налийте 1 склянку води з-під макаронів. Потім додайте вершкове масло та готуйте 5-7 хвилин.
  6. Додайте третину пармезану, поверніть ковбасу в каструлю і готуйте 1 хвилину. Доведіть до смаку сіллю та перцем.
  7. Розкладіть макарони по тарілках, зверху покладіть листя базиліку та пармезану.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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