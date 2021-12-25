Слойки "Наполеон" – когда нужно что-то быстрое и вкусное к чаю

Чтобы не происходило со слоеным тестом, это всегда беспроигрышно. Выпечка в любом случае получится.
Мы вспоминали "Слоеные язычки", знакомые многим из детства.
Слойки "Наполеон" / Фото: instagram.com/xseeniafood
Теперь вариация классического "Наполеона" в виде пирожных. По совету xseeniafoodмуку нужно просеять несколько раз.
Слойки "Наполеон"
Ингредиенты для первого слоя:
- 500 г муки;
- 250 мл кефира;
- 250 г сливочного масла;
- щепотка соли.
Для второго слоя (крошки):
- 120 г сахара;
- по 150 г муки, сливочного масла;
- ванильный сахар – по вкусу.
Как приготовить:
- Соединить муку с натертым маслом, солью, кефиром, перемешать. Собрать в шар, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 1,5 часа.
- Для крошки натереть сливочное масло, соединить с мукой, сахаром и ванилином и перетереть в крошку. Накрыть пленкой, отправить в холодильник на 30 минут.
- Тесто разделить на шесть коржей и раскатать каждый в форме прямоугольника толщиной 5-6 мм. Один из коржей раскатать чуть большего размера, он будет накрывать будущие слойки.
- Первый корж выложить на пергамент, посыпать крошкой. И так со всеми коржами.
- Самый большой корж положить сверху, чтобы полностью закрыть края. Поправить края лопаткой и разрезать тесто на 12 частей.
- Выложить на застеленный противень на расстоянии друг от друга.
- Выпекать 35-40 минут в разогретой до 180 градусах духовке.