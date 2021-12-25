Слойки "Наполеон" – когда нужно что-то быстрое и вкусное к чаю

Чтобы не происходило со слоеным тестом, это всегда беспроигрышно. Выпечка в любом случае получится.

Мы вспоминали "Слоеные язычки", знакомые многим из детства.

Слойки "Наполеон" / Фото: instagram.com/xseeniafood

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Теперь вариация классического "Наполеона" в виде пирожных. По совету xseeniafoodмуку нужно просеять несколько раз.

Слойки "Наполеон"

Ингредиенты для первого слоя:

500 г муки;

250 мл кефира;

250 г сливочного масла;

щепотка соли.

Для второго слоя (крошки):

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120 г сахара;

по 150 г муки, сливочного масла;

ванильный сахар – по вкусу.

Как приготовить: