Листкові тістечка "Наполеон" – коли потрібно щось швидке та смачне до чаю

Щоб не відбувалося з листковим тістом, це завжди безпрограшно. Випічка в будь-якому разі буде вдалою.
Ми згадували "Листкові язички", знайомі багатьом з дитинства.
Листкові тістечка "Наполеон" / Фото: instagram.com/xseeniafood
Тепер варіяція класичного "Наполеона" у вигляді тістечок. За порадою xseeniafoodборошно потрібно просіяти кілька разів.
Лісткові тістечка "Наполеон"
Інгредієнти для першого шару:
- 500 г борошна;
- 250 мл кефіру;
- 250 г вершкового масла;
- дрібка солі.
Для другого шару (крихти):
- 120 г цукру;
- по 150 г борошна, вершкового масла;
- ванільний цукор – за смаком.
Як приготувати:
- З'єднати борошно з натертим маслом, сіллю, кефіром, перемішати. Зібрати в шар, накрити плівкою і відправити в холодильник на 1,5 години.
- Для крихти натерти вершкове масло, з'єднати з борошном, цукром і ваніліном і перетерти в крихту. Накрити плівкою, відправити у холодильник на 30 хвилин.
- Тісто розділити на шість коржів та розкочати кожен у формі прямокутника завтовшки 5-6 мм. Один з коржів розкочати трохи більшого розміру, він накриватиме майбутні тістечка.
- Перший корж викласти на пергамент, посипати крихтою. І так з усіма коржами.
- Найбільший корж покласти зверху, щоби повністю закрити краї. Поправити краї лопаткою та розрізати тісто на 12 частин.
- Викласти на застелене деко на відстані одне від одного.
- Випікати 35-40 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.