Листкові тістечка "Наполеон" – коли потрібно щось швидке та смачне до чаю

Щоб не відбувалося з листковим тістом, це завжди безпрограшно. Випічка в будь-якому разі буде вдалою.

Ми згадували "Листкові язички", знайомі багатьом з дитинства.

Листкові тістечка "Наполеон" / Фото: instagram.com/xseeniafood

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Тепер варіяція класичного "Наполеона" у вигляді тістечок. За порадою xseeniafoodборошно потрібно просіяти кілька разів.

Лісткові тістечка "Наполеон"

Інгредієнти для першого шару:

500 г борошна;

250 мл кефіру;

250 г вершкового масла;

дрібка солі.

Для другого шару (крихти):

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120 г цукру;

по 150 г борошна, вершкового масла;

ванільний цукор – за смаком.

Як приготувати: