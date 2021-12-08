Сметанная лепешка из детства – 100 граммов золотисто-ароматного удовольствия

В то время самой популярной выпечкой круглой формы в буфетах и столовых были нежные молочные коржики и сметанные лепешки.

Отличительная черта и золотые правила ГОСТа – это 100 граммов веса, не менее 14 сантиметров в диаметре и интенсивный золотисто-коричневый цвет.

Сметанные лепешки / Фото: instagram.com/sladkaya_vupechka

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Еще одна особенность – это характерные проколы на "лице" лепешки, их можно сделать с помощью зубочистки.

Тесто должно расстояться не менее 40 минут перед формовкой и выпеканием.

Автор рецепта sladkaya_vupechka утверждает, что из этого количества ингредиентов получится 8 лепешек.

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Сметанная лепешка

Ингредиенты для опары:

Вода – 140 мл

Мука – 180 г + по надобности

Дрожжи прессованные – 20 г или сухие – 7 г

Для теста:

Вся опара

Мука – 320 г

Сахар – 75 г

Соль – 5 г

Масло сливочное – 75 г

Сметана – 100 г

Как приготовить:⠀

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