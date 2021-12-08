Сметанная лепешка из детства – 100 граммов золотисто-ароматного удовольствия

В то время самой популярной выпечкой круглой формы в буфетах и столовых были нежные молочные коржики и сметанные лепешки.
Отличительная черта и золотые правила ГОСТа – это 100 граммов веса, не менее 14 сантиметров в диаметре и интенсивный золотисто-коричневый цвет.
Сметанные лепешки / Фото: instagram.com/sladkaya_vupechka
Еще одна особенность – это характерные проколы на "лице" лепешки, их можно сделать с помощью зубочистки.
Тесто должно расстояться не менее 40 минут перед формовкой и выпеканием.
Автор рецепта sladkaya_vupechka утверждает, что из этого количества ингредиентов получится 8 лепешек.
Сметанная лепешка
Ингредиенты для опары:
- Вода – 140 мл
- Мука – 180 г + по надобности
- Дрожжи прессованные – 20 г или сухие – 7 г
Для теста:
- Вся опара
- Мука – 320 г
- Сахар – 75 г
- Соль – 5 г
- Масло сливочное – 75 г
- Сметана – 100 г
Как приготовить:⠀
- Для опары в слегка теплой воде растворить дрожжи, всыпать просеянную муку, размешать. Затянуть пленкой, оставить в теплом месте. Опара поднимется, а затем начнет оседать, это говорит о ее зрелости и готовности.
- Для теста просеять муку, добавить соль, сахар, мягкое сливочное масло, сметану. Все нужно растереть в крошку.
- Добавить опару, все смешать в однородную массу, тесто получится плотным.
- После замеса миску с тестом затянуть пленкой и оставить на 30 минут.
- Вымесить в течение 10 минут до гладкости и эластичности. Тесто положить в миску, затянуть пленкой, дать подняться в два-три раза и разделить на 8 равных частей.
- Каждую часть округлить, накрыть пленкой, оставить на 10 минут.
- Далее каждый шарик раскатать в круглую лепешку диаметром 14 см, толщиной 1 см.
- Переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, накрыть пленкой, дать хорошо подойти. Сделать на лепешках проколы зубочисткой.
- Смазать взбитым желтком, дать смазке подсохнуть. Выпекать при 180 градусах около 20 минут до интенсивного золотисто-коричневого цвета.