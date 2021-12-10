Сочная фриттата с овощами – для здорового начала дня

Омлеты бывают разные и в каждой стране есть свои особенные. В Грузии готовят, пожалуй, самый сырный в мире – борано.
В Италии – это фриттата, классический местный омлет или яичница, кому как удобно ее называть. Отличается тем, что в нее кладут практически все, что сочетается и есть в холодильнике.
Фриттата с овощами / Фото: instagram.com/pp_food_health_
Рецепт фриттаты от pp_food_health для тех, кто любит овощи и следит за фигурой.
Фриттата с овощами
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 3 яичных белка;
- болгарский перец;
- 150 г кабачок;
- половина луковицы;
- помидор;
- 50 г нежирного сыра;
- оливковое масло – 1 ст. л.
- соль, перец, зелень – по вкусу
Как приготовить:
- Перец, кабачок и лук очистить, помыть и нарезать кубиками. Припустить на сковороде несколько минут с оливковым маслом. Посолить, поперчить по вкусу.
- Форму смазать. Выложить овощи.
- Яйца и белки взбить. Добавить зелень, смешать с тертым сыром. Залить этой смесью овощи. Сверху выложить дольки помидора.
- Разогреть духовку до 200 градусов и запекать фриттату примерно 15-20 минут.