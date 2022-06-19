Фрикадельки в очень необычном яичном соусе – как приготовить и рецепт

Самых разных тефтелей и фрикаделек в мире успешно существует множество. Готовить их быстро и легко. Главное, чтобы был хороший фарш и правильные специи.
Максимально вкусно, когда фрикадельки завершают приготовление в соусе. В Марокко его готовят из яиц и помидоров, и выглядит это невероятно красиво.
Марокканские фрикадельки с яичным соусом
Правильно готовить их в таджине, но подойдет и сковорода с крышкой. Подают эти фрикадельки со свежим хлебом, рисом и зеленью.
Рецепт со страницы foodies.academy.
Марокканские фрикадельки с яичным соусом
Марокканские фрикадельки с яичным соусом
Ингредиенты:
- фарш говяжий – 500 г;
- половина нарезанной луковицы;
- чеснок измельченный – 2 зубка;
- паприка – 2 ч. л.;
- тмин – 1 ч. л.;
- корица – 1/2 ч. л.
- паприка острая – щепотка;
- петрушка и кинза, нарезанные – по 60 г;
- перец, соль.
Соус:
- яйца – 4 шт.;
- бланшированные помидоры – 5 шт.;
- лук, мелко нарезанный – 1 шт.;
- чеснок, мелко нарезанный – 3 зубка;
- тмин – 2 ч. л.;
- паприка – 1,5 ч. л.;
- паприка острая, корица – по 1/2 ч. л.;
- зелень петрушки, нарезанная – 3 ст. л.;
- кинза свежая, мелко нарезанная – 3 ст. л.;
- масло растительное.
Как приготовить:
- Смешать фарш, лук, чеснок, паприку, тмин, корицу, острую паприку, соль, перец, петрушку и кинзу руками, сформировать фрикадельки размером около 1 см.
- Сбрызнуть оливковым маслом глубокую сковороду. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости. Посыпать рубленым чесноком и выложить фрикадельки в один слой. Готовить, слегка помешивая, до коричневого цвета.
- Выложить достаточно помидоров, чтобы покрыть фрикадельки.
- Добавить тмин, паприку, корицу, острую паприку и осторожно перемешать. Накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и дать кипеть 30 минут.
- Снять крышку, разбить яйца между фрикадельками и посыпать петрушкой, кинзой, солью и перцем. Накрыть крышкой и готовить 7-10 минут.
А в Греции фрикадельки готовят с соусом на основе опять же яиц и сока лимона.