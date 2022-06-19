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Фрикадельки в очень необычном яичном соусе – как приготовить и рецепт

Ирина Маслова
19 июня, 14:36
Так их готовят в Марокко. Используется говяжий фарш. Кроме яиц для соуса, нужно несколько штук помидоров

Самых разных тефтелей и фрикаделек в мире успешно существует множество. Готовить их быстро и легко. Главное, чтобы был хороший фарш и правильные специи.

Максимально вкусно, когда фрикадельки завершают приготовление в соусе. В Марокко его готовят из яиц и помидоров, и выглядит это невероятно красиво.

Марокканские фрикадельки с яичным соусом

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Правильно готовить их в таджине, но подойдет и сковорода с крышкой. Подают эти фрикадельки со свежим хлебом, рисом и зеленью.

Рецепт со страницы foodies.academy.

Марокканские фрикадельки с яичным соусом

Марокканские фрикадельки с яичным соусом

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Ингредиенты:

  • фарш говяжий – 500 г;
  • половина нарезанной луковицы;
  • чеснок измельченный – 2 зубка;
  • паприка – 2 ч. л.;
  • тмин – 1 ч. л.;
  • корица – 1/2 ч. л.
  • паприка острая – щепотка;
  • петрушка и кинза, нарезанные – по 60 г;
  • перец, соль.

Соус:

  • яйца – 4 шт.;
  • бланшированные помидоры – 5 шт.;
  • лук, мелко нарезанный – 1 шт.;
  • чеснок, мелко нарезанный – 3 зубка;
  • тмин – 2 ч. л.;
  • паприка – 1,5 ч. л.;
  • паприка острая, корица – по 1/2 ч. л.;
  • зелень петрушки, нарезанная – 3 ст. л.;
  • кинза свежая, мелко нарезанная – 3 ст. л.;
  • масло растительное.

Как приготовить:

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  1. Смешать фарш, лук, чеснок, паприку, тмин, корицу, острую паприку, соль, перец, петрушку и кинзу руками, сформировать фрикадельки размером около 1 см.
  2. Сбрызнуть оливковым маслом глубокую сковороду. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости. Посыпать рубленым чесноком и выложить фрикадельки в один слой. Готовить, слегка помешивая, до коричневого цвета.
  3. Выложить достаточно помидоров, чтобы покрыть фрикадельки.
  4. Добавить тмин, паприку, корицу, острую паприку и осторожно перемешать. Накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и дать кипеть 30 минут.
  5. Снять крышку, разбить яйца между фрикадельками и посыпать петрушкой, кинзой, солью и перцем. Накрыть крышкой и готовить 7-10 минут.

А в Греции фрикадельки готовят с соусом на основе опять же яиц и сока лимона.