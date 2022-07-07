Сочные мясные котлеты с кабачками – простой и недорогой рецепт (фото)

Котлеты – не такой простой вариант для обеда или ужина, как может казаться. Они могут быть достойно праздничными, так что если есть повод – попробуйте "Сырный барон".
Мясные котлеты с кабачками легкие. А когда использовать куриный фарш или индейку и запечь в духовке, то они еще и диетические.
Рецепт мясных котлет с кабачками
Ольга Матвей предлагает сделать фарш из свинины. Фудблогер не использует лук, его добавьте по вкусу. У вас должно получиться 20 сочных и вкусных котлет.
Мясные котлеты с кабачками
Мясные котлеты с кабачками / Фото: Ольга Матвей
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- манка – 2 ст. л.;
- свинина – 500 г;
- панировочные сухари;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Кабачок натереть, отжать сок руками. Вбить яйца, перемешать.
- Добавить манку, перемешать, оставить для набухания на 10 минут.
- Фарш посолить и поперчить.
- Убрать лишнюю жидкость из кабачков. Соединить фарш и кабачки, перемешать.
- Сформировать котлеты, обвалять в сухарях. Жарить на растительном масле до готовности.
Детали приготовления котлет с кабачками смотрите ниже.
А в Бразилии есть блюдо коксинья, которое похоже на котлету по-киевски. Готовится из куриного мяса.