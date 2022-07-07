Сочные мясные котлеты с кабачками – простой и недорогой рецепт (фото)

Котлеты – не такой простой вариант для обеда или ужина, как может казаться. Они могут быть достойно праздничными, так что если есть повод – попробуйте "Сырный барон".

Мясные котлеты с кабачками легкие. А когда использовать куриный фарш или индейку и запечь в духовке, то они еще и диетические.

Рецепт мясных котлет с кабачками

Реклама

Ольга Матвей предлагает сделать фарш из свинины. Фудблогер не использует лук, его добавьте по вкусу. У вас должно получиться 20 сочных и вкусных котлет.

Мясные котлеты с кабачками

Мясные котлеты с кабачками / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты:

Реклама

кабачок – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

манка – 2 ст. л.;

свинина – 500 г;

панировочные сухари;

соль, перец.

Как приготовить:

Кабачок натереть, отжать сок руками. Вбить яйца, перемешать. Добавить манку, перемешать, оставить для набухания на 10 минут. Фарш посолить и поперчить. Убрать лишнюю жидкость из кабачков. Соединить фарш и кабачки, перемешать. Сформировать котлеты, обвалять в сухарях. Жарить на растительном масле до готовности.

Детали приготовления котлет с кабачками смотрите ниже.

А в Бразилии есть блюдо коксинья, которое похоже на котлету по-киевски. Готовится из куриного мяса.