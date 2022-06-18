Простой рецепт бразильской коксиньи, она очень похожа на котлету по-киевски

В Китае абсолютно уверенны: лучшее, что может сделать курятину невероятной, – это соевый соус и имбирь. По этим канонам там готовят курицу генерала Цо.
В Бразилии же считают, что самое вкусное, – это мясо куриных бедер, которое попадает в нежное тесто, потом в панировку и обжаривается. Называются эти золотистые капельки коксинья, что можно перевести, как бедрышко.
Блюдо известно с 19-го века, его готовили для сына бразильской принцессы Изабел. Мальчик был не требовательным к еде и любил исключительно куриные бедра.
А когда их вдруг не оказалось на кухне, находчивая повар взяла остатки куриного мяса, обжарила в панировке, придав форму куриного бедра.
Интересно готовится тесто для коксиньи – мука на медленном огне заваривается с куриным бульоном, иногда используется картофельное пюре.
По количеству ингредиентов от kitchen.727go.com должно получится примерно 25 штук.
Коксинья, рецепт бразильской закуски из курицы
Ингредиенты:
- обжаренное куриное мясо – 3 стакана;
- оливковое масло – 2 ст. л. + 2 ч. л.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- сливочный сыр или майонез, нарезанный лук-шалот – по 3 ст. л.;
- петрушка;
- куриный бульон – 3 стакана;
- мука – 6 стаканов;
- яичные белки – 8 шт.;
- панировочные сухари – 3 стакана;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Лук и чеснок мелко нарезать.
- В большой сковороде разогреть 2 ст. л. оливкового масла на среднем огне. Добавить измельченный лук. Жарить около 2 минут. Добавить чеснок и жарить еще около 1 минуты.
- Измельченное куриное мясо соединить с обжаренными луком с чесноком, солью, перцем, майонезом, измельченными луком-шалот и петрушкой.
- В большую кастрюлю с антипригарным покрытием налить куриный бульон, добавить щепотку соли, 2 ч. л. оливкового масла и разогреть на медленном огне.
- Когда бульон станет горячим, добавить просеянную муку и хорошо перемешать. Помешивать до получения однородного теста.
- Снять с огня, вымешивать примерно 5 минут до получения мягкого гладкого теста. Переложить на присыпанную мукой рабочую поверхность, сформировать шар и оставить на 10 минут.
- Отщипнуть тесто, затем сплющить в маленький диск. В центр положить 1 ст. л. куриной начинки. Защипнуть сверху так, чтобы получился мешочек в форме капли.
- Слегка взбить яичные белки. В отдельную миску насыпать хлебные крошки. Аккуратно окунуть каждую коксинью сначала в яичные белки, затем обвалять в сухарях так, чтобы они полностью покрыли всю поверхность.
- Обжарить коксиньи небольшими партиями до золотистого цвета в растительном масле, около 8 минут каждую партию.
- Выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла и подавать горячими.
И еще один рецепт с курицей, рисом и овощами – гунбао – очень рекомендуем воспроизвести.