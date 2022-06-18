Простой рецепт бразильской коксиньи, она очень похожа на котлету по-киевски

Коксинью в Бразилии едят повсеместно. Тесто для нее готовят из муки и куриного бульона, иногда добавляют картофельное пюре. Внутри – мясо куриных бедер

Как приготовить бразильскую коксинью

В Китае абсолютно уверенны: лучшее, что может сделать курятину невероятной, – это соевый соус и имбирь. По этим канонам там готовят курицу генерала Цо.

В Бразилии же считают, что самое вкусное, – это мясо куриных бедер, которое попадает в нежное тесто, потом в панировку и обжаривается. Называются эти золотистые капельки коксинья, что можно перевести, как бедрышко.

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Блюдо известно с 19-го века, его готовили для сына бразильской принцессы Изабел. Мальчик был не требовательным к еде и любил исключительно куриные бедра.

А когда их вдруг не оказалось на кухне, находчивая повар взяла остатки куриного мяса, обжарила в панировке, придав форму куриного бедра.

Интересно готовится тесто для коксиньи – мука на медленном огне заваривается с куриным бульоном, иногда используется картофельное пюре.

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По количеству ингредиентов от kitchen.727go.com должно получится примерно 25 штук.

Коксинья, рецепт бразильской закуски из курицы

Коксинья, рецепт бразильской закуски из курицы

Ингредиенты:

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обжаренное куриное мясо – 3 стакана;

оливковое масло – 2 ст. л. + 2 ч. л.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

сливочный сыр или майонез, нарезанный лук-шалот – по 3 ст. л.;

петрушка;

куриный бульон – 3 стакана;

мука – 6 стаканов;

яичные белки – 8 шт.;

панировочные сухари – 3 стакана;

соль, перец.

Как приготовить:

Лук и чеснок мелко нарезать. В большой сковороде разогреть 2 ст. л. оливкового масла на среднем огне. Добавить измельченный лук. Жарить около 2 минут. Добавить чеснок и жарить еще около 1 минуты. Измельченное куриное мясо соединить с обжаренными луком с чесноком, солью, перцем, майонезом, измельченными луком-шалот и петрушкой. В большую кастрюлю с антипригарным покрытием налить куриный бульон, добавить щепотку соли, 2 ч. л. оливкового масла и разогреть на медленном огне. Когда бульон станет горячим, добавить просеянную муку и хорошо перемешать. Помешивать до получения однородного теста. Снять с огня, вымешивать примерно 5 минут до получения мягкого гладкого теста. Переложить на присыпанную мукой рабочую поверхность, сформировать шар и оставить на 10 минут. Отщипнуть тесто, затем сплющить в маленький диск. В центр положить 1 ст. л. куриной начинки. Защипнуть сверху так, чтобы получился мешочек в форме капли. Слегка взбить яичные белки. В отдельную миску насыпать хлебные крошки. Аккуратно окунуть каждую коксинью сначала в яичные белки, затем обвалять в сухарях так, чтобы они полностью покрыли всю поверхность. Обжарить коксиньи небольшими партиями до золотистого цвета в растительном масле, около 8 минут каждую партию. Выложить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла и подавать горячими.

И еще один рецепт с курицей, рисом и овощами – гунбао – очень рекомендуем воспроизвести.