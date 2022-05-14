Как приготовить курицу гунбао – великолепное сочетание мяса и соуса

Эта курица из Китая и будет мариноваться в соевом соусе с винным уксусом. Овощи и мясо обжариваются отдельно, подается гунбао с рисом

Курица гунбао - рецепт

Начнем с того, что курицу в Китае любят и умеют ее готовить, как нигде. Причем часто дают ей интересные названия. Конечно же, для интриги.

О цыпленке генерала Цо мы подробно писали, он, как и курица гунбао, тоже маринуется в соевом соусе с добавлением имбиря.

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Соевый соус и имбирь, как считают китайцы, лучшее, в чем может мариноваться куриное мясо.

Итак, гунбао – очень популярное блюдо, рожденное в 19-ом веке. Автором его, как утверждается, был чиновник, а вскоре и учитель императорского сына Дин Баочжень, знающий толк во вкусной еде.

Отличается гунбао совей остротой, которую придаст острый перец, наличием болгарского перца и землистым привкусом, его создает арахис.

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В рецепте от true.morkvu указано, что можно использовать соленый арахис.

Курица гунбао

Курица гунбао

Ингредиенты на 2-3 порции:

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300 г куриных бедрышек без костей;

по 1 шт. болгарский перец, перец чили;

100 г арахиса (можно соленого);

кусочек имбиря размером с большой палец;

по 2 ст. л. соевого соуса, белого винного уксуса;

1 ч. л. кунжутного масла;

100 мл куриного бульона;

300 г сваренного риса;

оливковое масло.

В Мексике любят курицу чипотле. Все подробности рецепта найдете здесь.

Как приготовить:⠀

Крупно нарезать куриные бедра. Замариновать соевым соусом и винным уксусом, накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час. Тонкими полосками нарезать болгарский перец, имбирь и острый перец. Обжарить на небольшом количестве масла чили до появления запаха, добавить имбирь и болгарский перец. Готовить 3-4 минут, помешивая. Переложить овощи. Обжарить курицу на сильном огне с небольшим количеством масла. Переложить на тарелку. На той же сковороде, на среднем огне, обжарить арахис 2-3 минуты, влить куриный бульон и кунжутное масло, перемешать. Уварить соус в течение 5-10 минут. Переложить овощи, помешивая, жарить еще 5 минут. Выложить на рис и подавать.

Как готовят курицу в Швейцарии и подают к рису "Казимир" узнаете здесь.