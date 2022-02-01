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Как мексиканцы готовят куриное филе – рецепт ароматной курицы чипотле

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 февраля, 08:05
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Эта курица (филе) сначала маринуется, затем обжаривается на гриле. После этого филе нужно мелко нарезать и обжарить еще раз на сковороде
Курица чипотле - мексиканский рецепт
Курица чипотле - мексиканский рецепт / Фото: instagram.com/cookingwithmrsflott

В Испании курицу тушат в соусе из болгарского перца, в Мексике жарят с чипотле, копченым красным перцем халапеньо, одним из любимейших в этой стране.

Чипотле можно найти у нас, если времени искать нет, замените его другим сушеным перцем чили.

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Особенность – присутствие среди специй орегано и тмина, а также два этапа приготовления.

Сначала филе обжаривается на гриле, затем нарезается и готовится на обычной сковороде. Хотя бы один час, но курица должна промариноваться. Традиционно – чем дольше, тем получится вкуснее.

На сайте Dinnerthendessert.com предлагают еще один вариант – запечь филе в духовке, а затем довести до готовности на плите.

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Курицу чипотле можно использовать в кесадильях, салатах и подавать как основное блюдо.

Курица чипотле

Буррито с курицей чипотле
Буррито с курицей чипотле / Фото: instagram.com/jbsousvide

Ингредиенты:

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  • 3 куриных филе;
  • по 1 ч. л. соли, орегано, тмина;
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца;
  • 2 ч. л. чили чипотле;
  • 4 зубчика измельченного чеснока;
  • 6 ст. л. растительного масла;
  • 1/4 стакана воды.

Если любите готовить куриные потроха, то здесь найдете интересный рецепт грузинского кучмачи из куриных сердечек.

Как приготовить:

  1. Отбейте курицу толщиной около полсантиметра.
  2. Смешайте все ингредиенты, добавьте 4 ст. л. растительного масла и оставьте мариноваться.
  3. Обжарьте на среднем огне на гриля по 5-6 минут с каждой стороны. Нарежьте.
  4. Обжарьте на сковороде на растительном масле до хрустящей корочки.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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