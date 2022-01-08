Обожаете куриные потроха – тогда нужно попробовать грузинское кучмачи

Готовить это ароматное и слегка острое блюдо можно как из ассорти, так и из одного из куриных субпродуктов. Специй, грузинских, добавляйте во своему вкусу, если понимаете, что в рецепте их недостаточно

Грузинское блюдо кучмачи из куриных потрохов / Фото: instagram.com/tasha.cooking

Кучмачи – это пряное и жгучее блюдо грузинской кухни из куриных потрохов. Название, кстати, именно так и можно перевести. Используется в нем все, что вы любите – печень, сердце желудки.

Можно брать ассорти субпродуктов, а можно сконцентрироваться на чем-то одном.

Реклама

Главное – это, конечно же, присутствие грузинских специй. В нашем случае – хмели-сунели. Если в запасе есть другие, то можно использовать и их по вкусу. Также по желанию можно добавить измельченные грецкие орехи.

Автор рецепта tasha.cooking предлагает тушить сердечки, нарезанными пополам, или целыми – это совсем непринципиально. Так что если время от времени готовите субпродукты и делаете это вкусно, то попробуйте и кучмачи.

Кучмачи – рецепт

Ингредиенты:

Реклама

Лук – 2-3 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Куриные сердечки – 400 г

Кинза свежая – пучок

Гранат – 1 шт.

Базилик – 1 ч. л.

Хмели-сунели – 2 ч. л.

Перец, соль – по вкусу

Как приготовить: