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Обожаете куриные потроха – тогда нужно попробовать грузинское кучмачи

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 января, 15:07
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Готовить это ароматное и слегка острое блюдо можно как из ассорти, так и из одного из куриных субпродуктов. Специй, грузинских, добавляйте во своему вкусу, если понимаете, что в рецепте их недостаточно
Грузинское блюдо кучмачи из куриных потрохов
Грузинское блюдо кучмачи из куриных потрохов / Фото: instagram.com/tasha.cooking

Кучмачи – это пряное и жгучее блюдо грузинской кухни из куриных потрохов. Название, кстати, именно так и можно перевести. Используется в нем все, что вы любите – печень, сердце желудки.

Можно брать ассорти субпродуктов, а можно сконцентрироваться на чем-то одном.

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Главное – это, конечно же, присутствие грузинских специй. В нашем случае – хмели-сунели. Если в запасе есть другие, то можно использовать и их по вкусу. Также по желанию можно добавить измельченные грецкие орехи.

Автор рецепта tasha.cooking предлагает тушить сердечки, нарезанными пополам, или целыми – это совсем непринципиально. Так что если время от времени готовите субпродукты и делаете это вкусно, то попробуйте и кучмачи.

Кучмачи – рецепт

Ингредиенты:

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  • Лук – 2-3 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Куриные сердечки – 400 г
  • Кинза свежая – пучок
  • Гранат – 1 шт.
  • Базилик – 1 ч. л.
  • Хмели-сунели – 2 ч. л.
  • Перец, соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Сердечки промыть, разрезать вдоль пополам, но можно оставить и целиком. Отварить в подсоленной водой в течение получаса.
  2. Параллельно в сковороде с толстым дном обжарить на растительном масле нарезанный крупно лук.
  3. Выложить к луку сердечки, сверху нарезанный чеснок, кинзу, специи, пряности. Жарить на сильном огне, периодически помешивая ингредиенты, в течение 5 минут.
  4. Перед подачей посыпать большим количеством свежей зелени и гранатовыми зернами.

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Ирина Маслова
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