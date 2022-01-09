Рецепт курицы чилиндрон – испанцы готовят ее в соусе из болгарского перца

В каждой стране, и это без исключения, есть свои рецепты для курицы. Некоторые из них, как коронационный цыпленок, знают многие.
Испания в этой истории – не исключение. На севере страны любят курицу чилиндрон.
Особенность в соусе. Он готовится с большим количеством болгарского перца, его нужно нарезать мелким кубиком, и обязательно нужно добавить копченую паприку.
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Подавать такую курицу вкусно с рисом.
Не имеет значения – возьмете вы целую курицу и разрежете на куски или будете использовать какую-то одну часть тушки. В рецепте mikhail_kovrigin – это голени.
Курица чилиндрон
Ингредиенты:
- Курица – 500 г
- Бекон сырокопченый – 2 ломтика
- Перец болгарский – 2 шт. (лучше разных цветов)
- Лук – 1 крупный
- Чеснок – 2 зуб.
- Томаты в собственном соку – 300 г
- Перец чили красный – 1 небольшой
- Перец черный молотый, паприка копченая, сахар – по 1 ч. л.
- Соль – щепотка
- Вино сухое белое – 100 мл
- Тимьян – 2 веточки
- Лавровый лист – 2 шт.
- Масло оливковое для жарки
Как приготовить:
- Курицу слегка обжарить в оливковом масле со всех сторон до легкого золотистого цвета.
- Убрать со сковороды, добавить туда нарезанный небольшим кубиком лук, обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанный болгарский перец, обжарить.
- Ввести мелко порезанный перец чили. Добавить нарезанный чеснок, обжарить до появления запаха.
- Влить вино и готовить до выпаривания алкоголя.
- Добавить томаты и специи – соль, черный перец, паприку, лавровый лист. В конце добавить сахар.
- Добавить нарезанный небольшими кусочками бекон, сверху – тимьян.
- Выложить на соус курицу и тушить под крышкой на медленном огне 25-30 минут, периодически переворачивая.
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