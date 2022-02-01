Як мексиканці готують куряче філе – рецепт ароматної курки чипотле

Ця курка (філе) спочатку маринується, потім обсмажується на грилі. Після цього філе потрібно дрібно нарізати та обсмажити ще раз на сковороді

Курка чипотле - мексиканський рецепт / Фото: instagram.com/cookingwithmrsflott

В Іспанії курку тушкують у соусі з болгарського перцю, у Мексиці смажать із чипотле, копченим червоним перцем халапеньйо, одним з найулюбленіших у цій країні.

Чипотле можна знайти у нас, якщо часу шукати немає, замініть його іншим сушеним перцем чилі.

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Особливість – присутність серед спецій орегано та кмину, а також два етапи приготування.

Спочатку філе обсмажується на грилі, потім нарізається та готується на звичайній сковороді. Хоча б одну годину, але курка має промаринуватися. Традиційно – що довше, то вийде смачніше.

На сайті Dinnerthendessert.com пропонують ще один варіянт – запекти філе в духовці, а потім довести до готовності на плиті.

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Курку чипотле можна використовувати в кесадильях, салатах і подавати як основну страву.

Курка чипотле

Бурито з куркою чипотле / Фото: instagram.com/jbsousvide

Інгредієнти:

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3 курячих філе;

по 1 ч. л. солі, орегано, кмину;

1/2 ч. л.чорного меленого перцю;

2 ч. л. чилі чипотле;

4 зубчики подрібненого часнику;

6 ст. л. олії;

1/4 склянки води.

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Як приготувати: