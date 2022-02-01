Як мексиканці готують куряче філе – рецепт ароматної курки чипотле

В Іспанії курку тушкують у соусі з болгарського перцю, у Мексиці смажать із чипотле, копченим червоним перцем халапеньйо, одним з найулюбленіших у цій країні.
Чипотле можна знайти у нас, якщо часу шукати немає, замініть його іншим сушеним перцем чилі.
Особливість – присутність серед спецій орегано та кмину, а також два етапи приготування.
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Спочатку філе обсмажується на грилі, потім нарізається та готується на звичайній сковороді. Хоча б одну годину, але курка має промаринуватися. Традиційно – що довше, то вийде смачніше.
На сайті Dinnerthendessert.com пропонують ще один варіянт – запекти філе в духовці, а потім довести до готовності на плиті.
Курку чипотле можна використовувати в кесадильях, салатах і подавати як основну страву.
Курка чипотле
Інгредієнти:
- 3 курячих філе;
- по 1 ч. л. солі, орегано, кмину;
- 1/2 ч. л.чорного меленого перцю;
- 2 ч. л. чилі чипотле;
- 4 зубчики подрібненого часнику;
- 6 ст. л. олії;
- 1/4 склянки води.
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Як приготувати:
- Відбийте курку завтовшки близько пів сантиметра.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте 4 ст. л. олії та залиште маринуватися.
- Обсмажте на середньому вогні на грилі по 5-6 хвилин з кожного боку. Наріжте.
- Обсмажте на сковороді на олії до хрусткої скоринки.