Сегодня 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Сегодня 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Сегодня 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Сегодня 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Сегодня 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
Завтра 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
Завтра 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
Завтра 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Завтра 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
7 февраля 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
7 февраля 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
7 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
7 февраля 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
7 февраля 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
7 февраля 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
7 февраля 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Цыпленок (курица) генерала Цо – рецепт китайско-американского блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 февраля, 12:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Курица будет мариноваться в соусе в присутствии чеснока и имбиря. Затем этот соус немного преобразится и превратится в ароматную субстанцию, в которой и обжарится цыпленок генерала Цо
Цыпленок генерала Цо
Цыпленок генерала Цо / Фото: www.recipetineats.com

Вариантов приготовления курицы существует ровно столько, сколько существует стран в мире. Например, в Швейцари к ней добавляются консервированные фрукты, что не может не поразить вкусом.

А вот китайцы не представляют себе куриное мясо без маринада на основе имбиря и соевого соуса.

Реклама

Этот цыпленок – одно из самых популярных азиатских блюд в Штатах. Одни говорят, что его придумали в честь китайского генерала Цо, другие – это изобретение поваров-переселенцев из Тайваня.

Из особенных ингредиентов – соус хойсин и белый винный уксус. И первый, и второй продаются у нас.

Процесс приготовления цыпленка генерала Цо можно посмотреть на видео ниже от автора рецептаRecipeTin Eats.

Реклама

Цыпленок генерала Цо

Цыпленок генерала Цо
Цыпленок генерала Цо / Фото: www.recipetineats.com

Ингредиенты для маринада:

  • по 3 ст. л. соевого соуса, коричневого сахара;
  • по 1 ст. л. соуса хойсин, винного уксуса, кукурузного или другого крахмала;
  • 2 ч. л . пасты чили;
  • 1 ч. л. кунжутного масла;
  • 150 мл куриного бульона.

Для курицы:

Реклама
  • 600 г филе, нарезанного на кусочки по 2,5 см;
  • по 1 ч. л. мелко натертого имбиря и мелко натертого чеснока;
  • 1 стакан кукурузной муки/кукурузного крахмала;
  • масло для жарки.

Соус для жарки:

  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 ч. л. имбиря, мелко нарезанного;
  • 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных;
  • 1/2 ч. л. хлопьев красного перца чили.

Здесь узнаете рецепт сочного Сhicken divan, в котором вкусно можно использовать несъеденную курицу.

Как приготовить:

  1. Для маринада смешайте соевый соус, хойсин, уксус, пасту чили и кунжутное масло. Возьмите несколько столовых ложек, вылейте в емкость с курицей. Добавьте имбирь и чеснок, перемешайте, маринуйте 30 минут.
  2. Добавьте кукурузную муку и перемешайте, чтобы все кусочки были полностью покрыты. Откиньте на дуршлаг и встряхните, чтобы удалить излишки кукурузной муки.
  3. К соусу-маринаду добавьте сахар и кукурузную муку. Перемешайте, затем добавьте куриный бульон и перемешайте.
  4. Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде, готовьте курицу 3 минуты до золотистого цвета. Выложите на бумажное полотенце.
  5. В другой сковороде разогрейте две столовых ложки растительного масла, добавьте чеснок, имбирь, хлопья чили, жарьте 30 секунд, пока чеснок не станет светло-золотистым. Влейте соус на основе куриного бульона, доведите до кипения и время от времени помешивайте, пока он не загустеет настолько, что вы сможете провести дорожку по дну кастрюли.
  6. Добавьте курицу, быстро перемешайте. Чем быстрее вы это сделаете, тем более хрустящей будет курица. Украсьте зеленым луком и кунжутом.

Видеорецепт цыпленка генерала Цо смотрите здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять