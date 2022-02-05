Курча (курка) генерала Цо – рецепт китайсько-американської страви

Варіянтів приготування курки існує стільки, скільки існує країн у світі. Наприклад, у Швейцарії до неї додаються консервовані фрукти, що не може не вразити смаком.
А от китайці не уявляють собі куряче м'ясо без маринаду на основі імбиру та соєвого соусу.
Це курча – одна з найпопулярніших азійських страв у Штатах. Одні кажуть, що її вигадали на честь китайського генерала Цо, інші – це винахід кухарів-переселенців з Тайваню.
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Процес приготування курчати генерала Цо можна подивитися на відео нижче від авторки рецепта RecipeTin Eats.
Курча генерала Цо
Інгредієнти для маринаду:
- по 3 ст. л. соєвого соусу, коричневого цукру;
- по 1 ст. л. соусу хойсин, винного оцту, кукурудзяного або іншого крохмалю;
- 2 ч. л. пасти чилі;
- 1 ч. л. кунжутної олії;
- 150 мл курячого бульйону.
Для курки:
- 600 г філе, нарізаного на шматочки по 2,5 см;
- по 1 ч. л. дрібно натертого імбиру та дрібно натертого часнику;
- 1 склянка кукурудзяного борошна/кукурудзяного крохмалю;
- олія для смаження.
Соус для смаження:
- 2 ст. л. олії;
- 2 ч. л. імбиру, дрібно нарізаного;
- 2 зубчики часнику, дрібно нарізаних;
- 1/2 ч. л. пластівці червоного перцю чилі.
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Як приготувати:
- Для маринаду змішайте соєвий соус, хойсин, оцет, пасту чилі та кунжутну олію. Візьміть кілька столових ложок, вилийте в ємність з куркою. Додайте імбир та часник, перемішайте, маринуйте 30 хвилин.
- Додайте кукурудзяне борошно і перемішайте, щоб усі шматочки були повністю вкриті. Відкиньте на друшляк і струсіть, щоб видалити надлишки кукурудзяного борошна.
- До соусу-маринаду додайте цукор та кукурудзяне борошно. Перемішайте, потім додайте курячий бульйон та перемішайте.
- Нагрійте олію в глибокій сковороді, готуйте курку 3 хвилини до золотавого кольору. Викладіть на паперовий рушник.
- В іншій сковороді розігрійте дві столові ложки олії, додайте часник, імбир, пластівці чилі, смажте 30 секунд, доки часник не стане світло-золотавим. Влийте соус на основі курячого бульйону, доведіть до кипіння і час від часу помішуйте, доки він не загусне настільки, що ви зможете провести доріжку по дну каструлі.
- Додайте курку, швидко перемішайте. Що швидше ви це зробите, то хрусткішою буде курка. Прикрасьте зеленою цибулею та кунжутом.
Відеорецепт курчати генерала Цо дивіться тут.