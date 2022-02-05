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Курча (курка) генерала Цо – рецепт китайсько-американської страви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 лютого, 12:19
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Курка маринуватиметься в соусі в присутності часнику та імбиру. Потім цей соус трохи перетвориться на ароматну субстанцію, в якій і обсмажиться курча генерала Цо
Курча генерала Цо
Курча генерала Цо / Фото: www.recipetineats.com

Варіянтів приготування курки існує стільки, скільки існує країн у світі. Наприклад, у Швейцарії до неї додаються консервовані фрукти, що не може не вразити смаком.

А от китайці не уявляють собі куряче м'ясо без маринаду на основі імбиру та соєвого соусу.

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Це курча – одна з найпопулярніших азійських страв у Штатах. Одні кажуть, що її вигадали на честь китайського генерала Цо, інші – це винахід кухарів-переселенців з Тайваню.

З особливих інгредієнтів соус хойсин та білий винний оцет. І перший, і другий продаються у нас.

Процес приготування курчати генерала Цо можна подивитися на відео нижче від авторки рецепта RecipeTin Eats.

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Курча генерала Цо

Курча генерала Цо
Курча генерала Цо / Фото: www.recipetineats.com

Інгредієнти для маринаду:

  • по 3 ст. л. соєвого соусу, коричневого цукру;
  • по 1 ст. л. соусу хойсин, винного оцту, кукурудзяного або іншого крохмалю;
  • 2 ч. л. пасти чилі;
  • 1 ч. л. кунжутної олії;
  • 150 мл курячого бульйону.

Для курки:

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  • 600 г філе, нарізаного на шматочки по 2,5 см;
  • по 1 ч. л. дрібно натертого імбиру та дрібно натертого часнику;
  • 1 склянка кукурудзяного борошна/кукурудзяного крохмалю;
  • олія для смаження.

Соус для смаження:

  • 2 ст. л. олії;
  • 2 ч. л. імбиру, дрібно нарізаного;
  • 2 зубчики часнику, дрібно нарізаних;
  • 1/2 ч. л. пластівці червоного перцю чилі.

Тут дізнаєтеся рецепт соковитого Сhicken divan, в якому смачно можна використати нез'їдену курку.

Як приготувати:

  1. Для маринаду змішайте соєвий соус, хойсин, оцет, пасту чилі та кунжутну олію. Візьміть кілька столових ложок, вилийте в ємність з куркою. Додайте імбир та часник, перемішайте, маринуйте 30 хвилин.
  2. Додайте кукурудзяне борошно і перемішайте, щоб усі шматочки були повністю вкриті. Відкиньте на друшляк і струсіть, щоб видалити надлишки кукурудзяного борошна.
  3. До соусу-маринаду додайте цукор та кукурудзяне борошно. Перемішайте, потім додайте курячий бульйон та перемішайте.
  4. Нагрійте олію в глибокій сковороді, готуйте курку 3 хвилини до золотавого кольору. Викладіть на паперовий рушник.
  5. В іншій сковороді розігрійте дві столові ложки олії, додайте часник, імбир, пластівці чилі, смажте 30 секунд, доки часник не стане світло-золотавим. Влийте соус на основі курячого бульйону, доведіть до кипіння і час від часу помішуйте, доки він не загусне настільки, що ви зможете провести доріжку по дну каструлі.
  6. Додайте курку, швидко перемішайте. Що швидше ви це зробите, то хрусткішою буде курка. Прикрасьте зеленою цибулею та кунжутом.

Відеорецепт курчати генерала Цо дивіться тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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