Рис "Казимир" з куркою карі та консервованими фруктами – рецепт зі Швейцарії

Рис – абсолютно універсальна річ. Подаватимете ви його до м'яса, риби або з овочами.
У США є рис Чарльстон, він запікається з томатною пастою. Завезли його до країни переселенці з Африки. Рис "Казимир" до Швейцарії ніхто не завозив, його вигадали місцеві кухарі.
У середині минулого століття популярність індійської кухні перебувала на піку, тобто курку карі їли повсюдно.
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Перетворити її на щось інше, тобто додати консервовані персики та ананаси, вийшло в одній з мереж швейцарських ресторанів
І ще, для багатьох швейцарців рис "Казимир" – це теплі спогади з дитинства.
Після рецепта є відео, де детально показано весь процес.
Рис "Казимир"
Інгредієнти на чотири порції:
- рис;
- 500 г курячого філе;
- 1 цибуля шалот;
- 2 зубчики часнику;
- 10 г імбиру;
- по 200 г консервованих ананасів та персиків;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- 2 ст. л. порошку карі;
- 3 ч. л. борошна;
- 500 мл курячого бульйону;
- 100 мл вершків;
- сіль, перець;
- 1 банан;
- коріандр.
Тут знайдете рецепт "брудного" рису з Луїзіани. Для нього потрібен фарш та куряча печінка.
Як приготувати;
- Відваріть рис на чотири особи.
- Наріжте цибуля шалот, часник та імбир. Перелийте фруктовий коктейль у сито, збираючи сік. Розігрійте половину вершкового масла в каструлі. Додайте цибулю шалот, часник, імбир та карі й смажте близько 1 хвилини.
- Додайте борошно і трохи обсмажте. Влийте бульйон і трохи соку з-під фруктів. Готувати, доки соус трохи не загусне. Влийте вершки, посоліть, поперчіть. Продовжуйте готувати на повільному вогні.
- Наріжте курку та банан на шматочки приблизно по 2 см.
- Розігрійте вершкове масло, що залишилося, в сковороді. Обсмажте курку впродовж 2 хвилин. Приправте сіллю та перцем. Додайте м'ясо до соусу і дайте йому просочитися близько 5 хвилин.
- У тій же сковороді обсмажте скибочки банана, доки вони не стануть золотавими.
- При подачі рису "Казимир" прикрасьте його бананами та коріандром.⠀
Детальніше переглянути весь процес можна на відео.