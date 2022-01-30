Рис "Казимир" з куркою карі та консервованими фруктами – рецепт зі Швейцарії

Страва відома з середини минулого століття і з'явилася в мережі місцевих ресторанів. Це дітище індійсько-британської кухні, модної на той час по всій Європі

Рис "Казимир" з куркою / Фото: instagram.com/marco.vonarx/

Рис – абсолютно універсальна річ. Подаватимете ви його до м'яса, риби або з овочами.

У США є рис Чарльстон, він запікається з томатною пастою. Завезли його до країни переселенці з Африки. Рис "Казимир" до Швейцарії ніхто не завозив, його вигадали місцеві кухарі.

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У середині минулого століття популярність індійської кухні перебувала на піку, тобто курку карі їли повсюдно.

Перетворити її на щось інше, тобто додати консервовані персики та ананаси, вийшло в одній з мереж швейцарських ресторанів

І ще, для багатьох швейцарців рис "Казимир" – це теплі спогади з дитинства.

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Після рецепта є відео, де детально показано весь процес.

Рис "Казимир"

Рис "Казимир" / Фото: instagram.com/janes_food_world/

Інгредієнти на чотири порції:

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рис;

500 г курячого філе;

1 цибуля шалот;

2 зубчики часнику;

10 г імбиру;

по 200 г консервованих ананасів та персиків;

4 ст. л. вершкового масла;

2 ст. л. порошку карі;

3 ч. л. борошна;

500 мл курячого бульйону;

100 мл вершків;

сіль, перець;

1 банан;

коріандр.

Тут знайдете рецепт "брудного" рису з Луїзіани. Для нього потрібен фарш та куряча печінка.

Як приготувати;

Відваріть рис на чотири особи. Наріжте цибуля шалот, часник та імбир. Перелийте фруктовий коктейль у сито, збираючи сік. Розігрійте половину вершкового масла в каструлі. Додайте цибулю шалот, часник, імбир та карі й смажте близько 1 хвилини. Додайте борошно і трохи обсмажте. Влийте бульйон і трохи соку з-під фруктів. Готувати, доки соус трохи не загусне. Влийте вершки, посоліть, поперчіть. Продовжуйте готувати на повільному вогні. Наріжте курку та банан на шматочки приблизно по 2 см. Розігрійте вершкове масло, що залишилося, в сковороді. Обсмажте курку впродовж 2 хвилин. Приправте сіллю та перцем. Додайте м'ясо до соусу і дайте йому просочитися близько 5 хвилин. У тій же сковороді обсмажте скибочки банана, доки вони не стануть золотавими. При подачі рису "Казимир" прикрасьте його бананами та коріандром.⠀

Детальніше переглянути весь процес можна на відео.