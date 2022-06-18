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Простий рецепт бразильської коксиньї, вона дуже схожа на котлету по-київськи

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 червня, 16:19
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Коксинью в Бразилії їдять повсюдно. Тісто для неї готують з борошна та курячого бульйону, іноді додають картопляне пюре. Усередині – м'ясо курячих стегон
Як приготувати бразильську коксинью
Як приготувати бразильську коксинью

У Китаї абсолютно впевнені: найкраще, що може зробити курятину неймовірною, – це соєвий соус та імбир. За цими канонами там готують курку генерала Цо.

У Бразилії ж вважають, що найсмачніше, – це м'ясо курячих стегон, яке потрапляє у ніжне тісто, потім у панірування та обсмажується. Називаються ці золотаві крапельки коксинья, що можна перекласти, як стегно.

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Страва відома з 19-го століття, її готували для сина бразильської принцеси Ізабел. Хлопчик був не вимогливим до їжі та любив виключно курячі стегна.

А коли їх раптом не виявилося на кухні, винахідлива кухарка взяла залишки курячого м'яса, обсмажила в паніруванні, надавши форму курячого стегна.

Цікаво готується тісто для коксиньї – борошно на повільному вогні заварюється з курячим бульйоном, іноді використовується картопляне пюре.

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За кількістю інгредієнтів від kitchen.727go.com має вийти приблизно 25 штук.

Коксинья, рецепт бразильської закуски з курки

Коксинья, рецепт бразильської закуски з курки
Коксинья, рецепт бразильської закуски з курки

Інгредієнти:

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  • обсмажене куряче м'ясо – 3 склянки;
  • оливкова олія – 2 ст. л. + 2 ч. л.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • вершковий сир або майонез, нарізану цибулю-шалот – по 3 ст. л.;
  • петрушка;
  • курячий бульйон – 3 склянки;
  • борошно – 6 склянок;
  • яєчні білки – 8 шт.;
  • панірувальні сухарі – 3 склянки;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Цибулю та часник дрібно нарізати.
  2. У великій сковороді розігріти 2 ст. л. оливкової олії на середньому вогні. Додати подрібнену цибулю. Смажити близько 2 хвилин. Додати часник та смажити ще близько 1 хвилини.
  3. Подрібнене куряче м'ясо з'єднати з обсмаженою цибулею з часником, сіллю, перцем, майонезом, подрібненою цибулею-шалот та петрушкою.
  4. У велику каструлю з антипригарним покриттям налити курячий бульйон, додати щіпку солі, 2 ч. л. оливкової олії та розігріти на повільному вогні.
  5. Коли бульйон стане гарячим, додати просіяне борошно та добре перемішати. Помішувати до отримання однорідного тіста.
  6. Зняти з вогню, вимішувати приблизно 5 хвилин до отримання м'якого гладкого тіста. Перекласти на присипану борошном робочу поверхню, сформувати кулю і залишити на 10 хвилин.
  7. Відщипнути тісто, потім сплющити в маленький диск. У центр покласти 1 ст. л. курячої начинки. Защипнути зверху так, щоб вийшов мішечок у формі краплі.
  8. Злегка збити яєчні білки. В окрему миску насипати хлібні крихти. Акуратно занурити кожну коксинью спочатку в яєчні білки, потім обваляти в сухарях так, щоб вони повністю покрили всю поверхню.
  9. Обсмажити коксиньї невеликими партіями до золотавого кольору в олії, близько 8 хвилин кожну партію.
  10. Викласти на паперові рушники, щоб видалити надлишки олії та подавати гарячими.

І ще один рецепт з куркою, рисом та овочами – гунбао – дуже рекомендуємо відтворити.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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