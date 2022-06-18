Простий рецепт бразильської коксиньї, вона дуже схожа на котлету по-київськи

Коксинью в Бразилії їдять повсюдно. Тісто для неї готують з борошна та курячого бульйону, іноді додають картопляне пюре. Усередині – м'ясо курячих стегон

Як приготувати бразильську коксинью

У Китаї абсолютно впевнені: найкраще, що може зробити курятину неймовірною, – це соєвий соус та імбир. За цими канонами там готують курку генерала Цо.

У Бразилії ж вважають, що найсмачніше, – це м'ясо курячих стегон, яке потрапляє у ніжне тісто, потім у панірування та обсмажується. Називаються ці золотаві крапельки коксинья, що можна перекласти, як стегно.

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Страва відома з 19-го століття, її готували для сина бразильської принцеси Ізабел. Хлопчик був не вимогливим до їжі та любив виключно курячі стегна.

А коли їх раптом не виявилося на кухні, винахідлива кухарка взяла залишки курячого м'яса, обсмажила в паніруванні, надавши форму курячого стегна.

Цікаво готується тісто для коксиньї – борошно на повільному вогні заварюється з курячим бульйоном, іноді використовується картопляне пюре.

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За кількістю інгредієнтів від kitchen.727go.com має вийти приблизно 25 штук.

Коксинья, рецепт бразильської закуски з курки

Коксинья, рецепт бразильської закуски з курки

Інгредієнти:

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обсмажене куряче м'ясо – 3 склянки;

оливкова олія – 2 ст. л. + 2 ч. л.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

вершковий сир або майонез, нарізану цибулю-шалот – по 3 ст. л.;

петрушка;

курячий бульйон – 3 склянки;

борошно – 6 склянок;

яєчні білки – 8 шт.;

панірувальні сухарі – 3 склянки;

сіль, перець.

Як приготувати:

Цибулю та часник дрібно нарізати. У великій сковороді розігріти 2 ст. л. оливкової олії на середньому вогні. Додати подрібнену цибулю. Смажити близько 2 хвилин. Додати часник та смажити ще близько 1 хвилини. Подрібнене куряче м'ясо з'єднати з обсмаженою цибулею з часником, сіллю, перцем, майонезом, подрібненою цибулею-шалот та петрушкою. У велику каструлю з антипригарним покриттям налити курячий бульйон, додати щіпку солі, 2 ч. л. оливкової олії та розігріти на повільному вогні. Коли бульйон стане гарячим, додати просіяне борошно та добре перемішати. Помішувати до отримання однорідного тіста. Зняти з вогню, вимішувати приблизно 5 хвилин до отримання м'якого гладкого тіста. Перекласти на присипану борошном робочу поверхню, сформувати кулю і залишити на 10 хвилин. Відщипнути тісто, потім сплющити в маленький диск. У центр покласти 1 ст. л. курячої начинки. Защипнути зверху так, щоб вийшов мішечок у формі краплі. Злегка збити яєчні білки. В окрему миску насипати хлібні крихти. Акуратно занурити кожну коксинью спочатку в яєчні білки, потім обваляти в сухарях так, щоб вони повністю покрили всю поверхню. Обсмажити коксиньї невеликими партіями до золотавого кольору в олії, близько 8 хвилин кожну партію. Викласти на паперові рушники, щоб видалити надлишки олії та подавати гарячими.

І ще один рецепт з куркою, рисом та овочами – гунбао – дуже рекомендуємо відтворити.