Сочные творожные шарики – рецепт из маминых кулинарных записей

Творог в советской домашней выпечке использовался активно. В 1990-ые был популярный "Творожный домик", нежный торт, который формировался на основе готового печенья.

Эти же творожные шарики были больше каждодневным лакомством или выпечкой выходного дня. По структуре больше похожи на пончики, но с ярко выраженным творожным вкусом.

Творожные шарики / Фото: instagram.com/zerno_i_testo.19

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В рецепте от zerno_i_testo.19 нужно 500 граммов творога.

Творожные шарики

Ингредиенты:

500 г творога;

4 яйца;

150-160 г сахара;

0,5 ч. л. соли;

ванилин;

460-480 г муки;

10 г разрыхлителя.

Как приготовить:

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