Соковиті сирні кульки – рецепт з маминих кулінарних записів

Сир у радянській домашній випічці використовувався активно. У 1990-ті був популярним "Творожний будиночок", ніжний торт, що формувався на основі готового печива.

Ці ж сирні кульки були більше щоденними ласощами або випічкою вихідного дня. За структурою більше схожі на пончики, але з яскраво вираженим сирним смаком.

Сирні кульки / Фото: instagram.com/zerno_i_testo.19

Реклама

У рецепті від zerno_i_testo.19 потрібно 500 г сиру.

Сирні кульки

Інгредієнти:

500 г сиру;

4 яйця;

150-160 г цукру;

0,5 ч. л. солі;

ванілін;

460-480 г борошна;

10 г розпушувача.

Як приготувати:

Реклама