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Соковиті сирні кульки – рецепт з маминих кулінарних записів

Ірина Маслова
6 грудня, 10:30
Сьогодні кульки можна щедро прикрасити цукровою пудрою. Раніше її доводилося добувати вручну за допомогою млина. Для особливого смаку до інгредієнтів додається лимонна цедра

Сир у радянській домашній випічці використовувався активно. У 1990-ті був популярним "Творожний будиночок", ніжний торт, що формувався на основі готового печива.

Ці ж сирні кульки були більше щоденними ласощами або випічкою вихідного дня. За структурою більше схожі на пончики, але з яскраво вираженим сирним смаком.

Сирні кульки / Фото: instagram.com/zerno_i_testo.19

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У рецепті від zerno_i_testo.19 потрібно 500 г сиру.

Сирні кульки

Інгредієнти:

  • 500 г сиру;
  • 4 яйця;
  • 150-160 г цукру;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • ванілін;
  • 460-480 г борошна;
  • 10 г розпушувача.

Як приготувати:

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  1. Замісити м'яке тісто. Дати тісту відпочити 15 хвилин.
  2. Скачати кульки розміром з волоський горіх. Смажити в олії до золотавого кольору, на середньому вогні.
  3. Готові кульки викласти на серветку для видалення зайвої олії.
  4. Охолоджені кульки посипати цукровою пудрою.