Сочный кекс с яблочной пропиткой – готовьте на выходных, чтобы есть его в будни

В отличие, например, от норвежского пирога, где много яблок и корицы, этот кекс получает характерный аромат и привкус благодаря сидру.

Он, слегка выпаренный, не добавляется в тесто, а пропитывает готовый кекс вместе со сливочным маслом.

Яблочный кекс - рецепт / Фото: www.bonappetit.com

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Рецепт от Вonappetit.com рассчитан на 8 персон. Можно приготовить и на больше, ведь хранится эта выпечка до 4 дней.

Яблочный кекс

Ингредиенты:

9 ст. л. сливочного масла плюс для смазывания формы;

250 мл яблочного сидра;

100 мл сметаны;

1 ч. л. экстракта ванили;

300 г муки, может понадобится больше;

15 г кукурузного крахмала;

1 ч. л. разрыхлителя;

половина ч. л. пищевой соды, мускатного ореха;

по 1 ч. л. соли и корицы;

2 большие яйца комнатной температуры;

200 г сахара.

Как приготовить:

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