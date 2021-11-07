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Соковитий кекс з яблучним просоченням – готуйте на вихідних, щоб їсти його в будні

Ірина Маслова
7 листопада, 09:01
Справа в тому, що він залишається свіжим до 4 днів, якщо зберігати його в герметичній упаковці за кімнатної температури. Кекс просочується сиропом з яблучного сидру та вершкового масла

На відміну, наприклад, від норвезького пирога, де багато яблук та кориці, цей кекс отримує властивий аромат та присмак завдяки сидру.

Він, злегка випарений, не додається в тісто, а просочує готовий кекс разом з вершковим маслом.

Яблучний кекс - рецепт / Фото: www.bonappetit.com

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Рецепт від Вonappetit.com розрахований на 8 осіб. Можна приготувати і більше, адже зберігається ця випічка до 4 днів.

Яблучний кекс

Інгредієнти:

  • 9 ст. л. вершкового масла плюс для змащування форми;
  • 250 мл яблучного сидру;
  • 100 мл сметани;
  • 1 ч. л. екстракту ванілі;
  • 300 г борошна, може знадобитися більше;
  • 15 г кукурудзяного крохмалю;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • половина ч. л. харчової соди, мускатного горіха;
  • по 1 ч. л. солі та кориці;
  • 2 великі яйця кімнатної температури;
  • 200 г цукру.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 160 градусів. Злегка змастіть пергаментний папір вершковим маслом і вистеліть на деко, застилаючи борти форми.
  2. Доведіть сидр до кипіння на середньому або сильному вогні. Зменшіть вогонь і готуйте, доки сидр не зменшиться в об'ємі, 8-10 хвилин. У половину сидру вмішайте сметану та ваніль.
  3. Розтопіть 8 ст. л. вершкового масла в тому ж сотейнику, дайте трохи охолонути.
  4. З'єднайте борошно, кукурудзяний крохмаль, розпушувач, соду, сіль, половину кориці та мускатного горіха.
  5. Збийте яйця та 150 г цукру до піків приблизно 2 хвилини. Поступово влийте топлене масло та ретельно перемішайте.
  6. Додайте сухі інгредієнти в яєчну суміш у 3 рази, чергуючи з відкладеною сметанною сумішшю, збивайте, доки не залишиться грудочок.
  7. Викладіть у форму та випікайте 60-80 хвилин. Перекладіть форму на решітку та проткніть пиріг зубочисткою в різних місцях.
  8. Змішайте велику дрібку солі, 50 г цукру і корицю, мускатний горіх, що залишилися. Розтопіть 1 ст. л. вершкового масла та змішайте із сидром, що залишився.
  9. Змастіть теплою масляною сумішшю верхи та боки кексу. Дайте настоятися.