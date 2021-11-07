Соковитий кекс з яблучним просоченням – готуйте на вихідних, щоб їсти його в будні

На відміну, наприклад, від норвезького пирога, де багато яблук та кориці, цей кекс отримує властивий аромат та присмак завдяки сидру.

Він, злегка випарений, не додається в тісто, а просочує готовий кекс разом з вершковим маслом.

Яблучний кекс - рецепт / Фото: www.bonappetit.com

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Рецепт від Вonappetit.com розрахований на 8 осіб. Можна приготувати і більше, адже зберігається ця випічка до 4 днів.

Яблучний кекс

Інгредієнти:

9 ст. л. вершкового масла плюс для змащування форми;

250 мл яблучного сидру;

100 мл сметани;

1 ч. л. екстракту ванілі;

300 г борошна, може знадобитися більше;

15 г кукурудзяного крохмалю;

1 ч. л. розпушувача;

половина ч. л. харчової соди, мускатного горіха;

по 1 ч. л. солі та кориці;

2 великі яйця кімнатної температури;

200 г цукру.

Як приготувати:

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