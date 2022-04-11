Сосиски в тесте на ужин – яйца и молоко для замеса не понадобятся

Сосиски – это целое поле для экспериментов, причем вкусных и с быстрым результатом. Если нужно приготовить что-нибудь интересное для детей и есть слоеное тесто, можно сделать симпатичные "кнопочки".

Рецепт, что ниже, классический. Дрожжевое тесто в виде жгута обматывается вокруг сосиски. Перед тем, как заготовки отправятся в духовку, они должны постоять в тепле 15 минут.

Сосиски в тесте на ужин / Фото: ichkocheheute.de

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Молока и яиц для замеса не нужно.

Рецепт нашли на канале Готовить просто.

Сосиски в тесте

Сосиски в тесте / Фото: Готовить просто

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Ингредиенты:

мука пшеничная – 450-500 г;

теплая вода – 250 мл;

масло подсолнечное – 40 мл;

дрожжи сухие, соль – по 1 ч. л;

сахар – 1 ст. л.;

сосиски – 16 шт.;

яйцо для смазывания – по желанию.

На ужин можно приготовить итальянский суп. Для него тоже нужны сосиски.

Как приготовить:

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В просеянную муку (400 г) добавить соль, перемешать. В теплой воде развести дрожжи и соль, перемешать. Вылить к муке и замесить тесто. В процессе добавить остальную муку. Тесто должно получится мягким и нелипким. Накрыть пленкой и оставить до подъема в два раза. Тесто обмять, разделить на 16 частей. Каждую часть раскатать в жгут. Каждую сосиску обмотать, защипнуть края. Выложить на застеленный противень, укрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Подробней о формовке этих сосисок в тесте смотрите в видео.