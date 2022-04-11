Сосиски в тесте на ужин – яйца и молоко для замеса не понадобятся

Сосиски – это целое поле для экспериментов, причем вкусных и с быстрым результатом. Если нужно приготовить что-нибудь интересное для детей и есть слоеное тесто, можно сделать симпатичные "кнопочки".
Рецепт, что ниже, классический. Дрожжевое тесто в виде жгута обматывается вокруг сосиски. Перед тем, как заготовки отправятся в духовку, они должны постоять в тепле 15 минут.
Сосиски в тесте на ужин / Фото: ichkocheheute.de
Молока и яиц для замеса не нужно.
Рецепт нашли на канале Готовить просто.
Сосиски в тесте
Сосиски в тесте / Фото: Готовить просто
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 450-500 г;
- теплая вода – 250 мл;
- масло подсолнечное – 40 мл;
- дрожжи сухие, соль – по 1 ч. л;
- сахар – 1 ст. л.;
- сосиски – 16 шт.;
- яйцо для смазывания – по желанию.
На ужин можно приготовить итальянский суп. Для него тоже нужны сосиски.
Как приготовить:
- В просеянную муку (400 г) добавить соль, перемешать.
- В теплой воде развести дрожжи и соль, перемешать. Вылить к муке и замесить тесто. В процессе добавить остальную муку. Тесто должно получится мягким и нелипким.
- Накрыть пленкой и оставить до подъема в два раза.
- Тесто обмять, разделить на 16 частей. Каждую часть раскатать в жгут.
- Каждую сосиску обмотать, защипнуть края. Выложить на застеленный противень, укрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Подробней о формовке этих сосисок в тесте смотрите в видео.