Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚨 Суд над Порошенко 😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Ужин за 30 минут: вкусный рецепт итальянского супа с сосисками

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 19:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Очень симпатичным он будет, если использовать фарфалле или подобную фигурную пасту. В рецепте есть стручковая фасоль, ее можно заменить шпинатом или брокколи
Итальянский суп с сосисками
Итальянский суп с сосисками / Фото: instagram.com/elsaborgen

Что может быть лучше согревающего уютного супа на ужин? Только суп, который к тому же еще и легко приготовить.

На этот, итальянский с сосисками, понадобится 30 минут, а накормить удастся четырех сразу.

Реклама

Сосиски или колбаса обязательны, но хуже блюдо не станет, если вместо добавить немного фарша. Без итальянской пасты, в нашем случае – фарфалле, не обойтись.

Ну и пармезан, добавьте его в тарелки перед подачей.

На сайте Еatthis.com предлагают взять стручковую зеленую фасоль, но она вполне заменяема шпинатом или брокколи.

Реклама

Итальянский суп с сосисками

Итальянский суп с сосисками
Итальянский суп с сосисками / Фото: www.eatthis.com

Ингредиенты на четыре порции:

  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 200 г сосисок или колбасы;
  • 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками;
  • 2 зубчика чеснока, измельченных;
  • щепотка хлопьев красного перца;
  • 1 банка помидоров в собственном соку;
  • 1,5 л куриного бульона;
  • 150 г макарон;
  • 300 г стручковой фасоли;
  • пармезан для подачи;
  • соль, перец – по вкусу.

Здесь найдете еще два рецепта отличных и легких супов к ужину.

Реклама

Как приготовить:

  1. Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанные сосиски или колбасу и слегка обжарьте. Переложите на тарелку.
  2. Добавьте лук, чеснок и хлопья красного перца в ту же кастрюлю и готовьте около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте помидоры и куриный бульон и доведите до слабого кипения.
  3. Добавьте макароны, варите 6 минут, затем добавьте зеленую фасоль и отложенную колбасу.
  4. Варите на медленном огне еще около 5 минут, пока макароны не приготовятся, а бобы не станут мягкими.
  5. Подавайте с тертым пармезаном.

супужин рецепт
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять