Ужин за 30 минут: вкусный рецепт итальянского супа с сосисками

Что может быть лучше согревающего уютного супа на ужин? Только суп, который к тому же еще и легко приготовить.
На этот, итальянский с сосисками, понадобится 30 минут, а накормить удастся четырех сразу.
Сосиски или колбаса обязательны, но хуже блюдо не станет, если вместо добавить немного фарша. Без итальянской пасты, в нашем случае – фарфалле, не обойтись.
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Ну и пармезан, добавьте его в тарелки перед подачей.
На сайте Еatthis.com предлагают взять стручковую зеленую фасоль, но она вполне заменяема шпинатом или брокколи.
Итальянский суп с сосисками
Ингредиенты на четыре порции:
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 200 г сосисок или колбасы;
- 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками;
- 2 зубчика чеснока, измельченных;
- щепотка хлопьев красного перца;
- 1 банка помидоров в собственном соку;
- 1,5 л куриного бульона;
- 150 г макарон;
- 300 г стручковой фасоли;
- пармезан для подачи;
- соль, перец – по вкусу.
Здесь найдете еще два рецепта отличных и легких супов к ужину.
Как приготовить:
- Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанные сосиски или колбасу и слегка обжарьте. Переложите на тарелку.
- Добавьте лук, чеснок и хлопья красного перца в ту же кастрюлю и готовьте около 5 минут, пока лук не станет мягким. Добавьте помидоры и куриный бульон и доведите до слабого кипения.
- Добавьте макароны, варите 6 минут, затем добавьте зеленую фасоль и отложенную колбасу.
- Варите на медленном огне еще около 5 минут, пока макароны не приготовятся, а бобы не станут мягкими.
- Подавайте с тертым пармезаном.