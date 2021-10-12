Соус из инжира – как приготовить и с чем подавать

Мы привыкли, что инжир – это прежде всего разные десерты. Эти фрукты самодостаточны в качестве начинки для пирогов, а также отлично сочетаются в выпечке с цитрусовыми, ягодами, творогом. Инжир можно использовать иначе: приготовить густой, красивого цвета соус и подавать его с множеством блюд. Так что если вы немного нарушили правила хранения инжира и не успели съесть его вовремя, то этот рецепт – вкусное ему применение.
Соус из инжира: как применять
Соус из инжира - как применять и рецепт / Фото: instagram.com/cuinaamblotoni/
Мясо. Соусом из инжира вкусно начинить свинину, куриное филе или утку. Ним можно украсить уже готовое мясо и разные паштеты из печени.
Сыры. Это овечий и козий сыр, моцарелла, выдержанные твердые сыры. Сладковатый соус из инжира оттенит резкие рокфор, дор блю или горгондзолу.
Соус из инжира – рецепт
Ингредиенты (на 4 порции):
- Инжир – 8 шт.
- Красное сухое вино – 250 мл
- Грецкие орехи – 30 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Лавровый лист – 2 шт.
- Тимьян – 2 веточки
- Душистый перец – 2 горошины
- Коричневый сахар – 1 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
Как приготовить:
- У лимона срезать цедру. В сотейнике вино, цедру, сахар, тимьян, измельченный чеснок, душистый перец и лавровый лист довести до кипения. Добавить разрезанный пополам инжир (12 долек).
- Готовить на медленном огне 20 минут. Инжир должен стать мягким, но сохранить форму. При необходимости долить вина.
- Убрать цедру, тимьян, перец и лавровый лист.
- Перелить жидкость в блендер, добавить 6 долек инжира, измельчить в пюре.
- Обжарить орехи на сухой сковороде, измельчить. Соус посыпать орехами и подавать.