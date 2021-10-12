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Соус из инжира – как приготовить и с чем подавать

Ирина Маслова
12 октября, 13:19
Кроме инжира, нужны будут грецкие орехи и сухое красное вино. Соус подают к готовому мясу или добавляют во время приготовления и практически ко всем видам сыра

Мы привыкли, что инжир – это прежде всего разные десерты. Эти фрукты самодостаточны в качестве начинки для пирогов, а также отлично сочетаются в выпечке с цитрусовыми, ягодами, творогом. Инжир можно использовать иначе: приготовить густой, красивого цвета соус и подавать его с множеством блюд. Так что если вы немного нарушили правила хранения инжира и не успели съесть его вовремя, то этот рецепт – вкусное ему применение.

Соус из инжира: как применять

Соус из инжира сочетается с мясом и сыром / Фото: instagram.com/imchefmino/

Соус из инжира - как применять и рецепт / Фото: instagram.com/cuinaamblotoni/

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Мясо. Соусом из инжира вкусно начинить свинину, куриное филе или утку. Ним можно украсить уже готовое мясо и разные паштеты из печени.

Сыры. Это овечий и козий сыр, моцарелла, выдержанные твердые сыры. Сладковатый соус из инжира оттенит резкие рокфор, дор блю или горгондзолу.

Соус из инжира – рецепт

Ингредиенты (на 4 порции):

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  • Инжир – 8 шт.
  • Красное сухое вино – 250 мл
  • Грецкие орехи – 30 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Тимьян – 2 веточки
  • Душистый перец – 2 горошины
  • Коричневый сахар – 1 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.

Как приготовить:

  1. У лимона срезать цедру. В сотейнике вино, цедру, сахар, тимьян, измельченный чеснок, душистый перец и лавровый лист довести до кипения. Добавить разрезанный пополам инжир (12 долек).
  2. Готовить на медленном огне 20 минут. Инжир должен стать мягким, но сохранить форму. При необходимости долить вина.
  3. Убрать цедру, тимьян, перец и лавровый лист.
  4. Перелить жидкость в блендер, добавить 6 долек инжира, измельчить в пюре.
  5. Обжарить орехи на сухой сковороде, измельчить. Соус посыпать орехами и подавать.

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