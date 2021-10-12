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Соус з інжиру – як приготувати і з чим подавати

Ірина Маслова
12 жовтня, 13:19
Крім інжиру, знадобляться волоські горіхи і сухе червоне вино. Соус подають до м'яса або під час приготування та практично до всіх видів сиру

Ми звикли, що інжир – це насамперед різні десерти. Ці фрукти самодостатні як начинка для пирогів, а також прекрасно поєднуються у випічці з цитрусовими, ягодами, сиром. Інжир можна використовувати інакше: приготувати густий, красивого кольору соус і подавати його з безліччю страв. Тож якщо ви трохи порушили правила зберігання інжиру та не встигли з'їсти його вчасно, то цей рецепт – смачне йому застосування.

Соус з інжиру: як застосовувати

Соус з інжиру поєднується з м'ясом і сиром / Фото: instagram.com/imchefmino/

Соус з інжиру - як застосовувати і рецепт / Фото: instagram.com/cuinaamblotoni/

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М'ясо. Соусом з інжиру смачно начинити свинину, куряче філе або качку. Ним можна прикрасити вже готове м'ясо і різні паштети з печінки.

Сири. Це овечий і козячий сир, моцарела, витримані тверді сири. Солодкуватий соус з інжиру відтінить різкі рокфор, дор блю або горгондзолу.

Соус з інжиру – рецепт

Інгредієнти (на 4 порції):

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  • Інжир – 8 шт.
  • Червоне сухе вино – 250 мл
  • Волоські горіхи – 30 г
  • Часник – 1 зубчик
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Чебрець – 2 гілочки
  • Духмяний перець – 2 горошини
  • Коричневий цукор – 1 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.

Як приготувати:

  1. У лимона зрізати цедру. У сотейнику вино, цедру, цукор, чебрець, подрібнений часник, духмяний перець і лаврове листя довести до кипіння. Додати розрізаний навпіл інжир (12 часточок).
  2. Готувати на повільному вогні 20 хвилин. Інжир має стати м'яким, але зберегти форму. За необхідності долити вина.
  3. Прибрати цедру, чебрець, перець і лаврове листя.
  4. Перелити рідину в блендер, додати 6 часточок інжиру, подрібнити в пюре.
  5. Обсмажити горіхи на сухій сковороді, подрібнити. Соус посипати горіхами та подавати.

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