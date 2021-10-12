Соус з інжиру – як приготувати і з чим подавати

Ми звикли, що інжир – це насамперед різні десерти. Ці фрукти самодостатні як начинка для пирогів, а також прекрасно поєднуються у випічці з цитрусовими, ягодами, сиром. Інжир можна використовувати інакше: приготувати густий, красивого кольору соус і подавати його з безліччю страв. Тож якщо ви трохи порушили правила зберігання інжиру та не встигли з'їсти його вчасно, то цей рецепт – смачне йому застосування.
Соус з інжиру: як застосовувати
Соус з інжиру - як застосовувати і рецепт / Фото: instagram.com/cuinaamblotoni/
М'ясо. Соусом з інжиру смачно начинити свинину, куряче філе або качку. Ним можна прикрасити вже готове м'ясо і різні паштети з печінки.
Сири. Це овечий і козячий сир, моцарела, витримані тверді сири. Солодкуватий соус з інжиру відтінить різкі рокфор, дор блю або горгондзолу.
Соус з інжиру – рецепт
Інгредієнти (на 4 порції):
- Інжир – 8 шт.
- Червоне сухе вино – 250 мл
- Волоські горіхи – 30 г
- Часник – 1 зубчик
- Лаврове листя – 2 шт.
- Чебрець – 2 гілочки
- Духмяний перець – 2 горошини
- Коричневий цукор – 1 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
Як приготувати:
- У лимона зрізати цедру. У сотейнику вино, цедру, цукор, чебрець, подрібнений часник, духмяний перець і лаврове листя довести до кипіння. Додати розрізаний навпіл інжир (12 часточок).
- Готувати на повільному вогні 20 хвилин. Інжир має стати м'яким, але зберегти форму. За необхідності долити вина.
- Прибрати цедру, чебрець, перець і лаврове листя.
- Перелити рідину в блендер, додати 6 часточок інжиру, подрібнити в пюре.
- Обсмажити горіхи на сухій сковороді, подрібнити. Соус посипати горіхами та подавати.