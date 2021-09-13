Спагетти с копченым лососем и цукини – идея для изысканного ужина

Спагетти с разными добавками – удачный выбор для ужина. От такого блюда не откажутся даже самые капризные в еде. Этот британский рецепт поможет вам обеспечить изысканное вечернее застолье и не заберет много времени. Главное - знать тонкости приготовления вкусной пасты и брать свежие ингредиенты.

Спагетти с копченым лососем и цукини – рецепт

Ингредиенты

Спагетти с копченым лососем и цукини / Фото: www.bbc.co.uk

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1 ст. л. нарезанных зубчиков чеснока

¼ ч. л. хлопьев чили

2 цуккини или кабачки, крупно натертые

200 г спагетти

2 ст. л. густой сметаны

½ лимона, мелко натертая цедра и сок

100 г копченого лосося, нарезанного

40 г руккола

соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления

Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный чеснок и готовьте, пока он не станет золотистым. Добавьте хлопья чили и тертые цукини и готовьте на среднем огне, часто помешивая, пока кабачки не станут мягкими. Тем временем приготовьте спагетти до состояния альденте. Переложите спагетти на сковороду с приготовленными цукини. Добавьте около 50 мл воды для пасты и перемешайте. Смешайте густую сметану, цедру лимона и сок. Добавьте в пасту. Добавьте лосось и рукколу. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.

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