Спагеті з копченим лососем і цукіні – ідея для вишуканої вечері

Спагеті з різними добавками – вдалий вибір для вечері. Від такої страви не відмовляться навіть найпримхливіші в їжі. Цей британський рецепт допоможе вам забезпечити вишукане вечірнє застілля і не забере багато часу. Головне – знати тонкощі приготування смачної пасти й брати свіжі інгредієнти.

Спагеті з копченим лососем і цукіні – рецепт

Інгредієнти

Спагеті з копченим лососем і цукіні / Фото: www.bbc.co.uk

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1 ст. л. нарізаних зубчиків часнику

¼ ч. л. пластівців чилі

2 цукіні або кабачки, крупно натерті

200 г спагеті

2 ст. л. густої сметани

½ лимона, дрібно натерта цедра і сік

100 г копченого лосося, нарізаного

40 г рукола

сіль і мелений чорний перець

Спосіб приготування

Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Коли вона стане гарячою, додайте нарізаний часник і готуйте, доки він не стане золотистим. Додайте пластівці чилі й терті цукіні та готуйте на середньому вогні, часто помішуючи, доки кабачки не стануть м'якими. Тим часом приготуйте спагеті у великій каструлі до стану альденте. Перекладіть спагеті на сковороду з приготованими цукіні. Додайте близько 100 мл води для пасти і перемішайте. Змішайте густу сметану, цедру лимона і сік. Додайте пасту. Додайте лосось і руколу. За необхідності доведіть до смаку сіллю і перцем.

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