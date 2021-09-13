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Спагеті з копченим лососем і цукіні – ідея для вишуканої вечері

Ірина Маслова
13 вересня, 15:32
Замість цукіні підійдуть кабачки, а солоний або копчений лосось можна замінити запеченим або відварним. Особливого смаку цим спагеті нададуть густа сметана і зовсім небагато лимонного соку

Спагеті з різними добавками – вдалий вибір для вечері. Від такої страви не відмовляться навіть найпримхливіші в їжі. Цей британський рецепт допоможе вам забезпечити вишукане вечірнє застілля і не забере багато часу. Головне – знати тонкощі приготування смачної пасти й брати свіжі інгредієнти.

Спагеті з копченим лососем і цукіні – рецепт

Інгредієнти

Спагеті з копченим лососем і цукіні / Фото: www.bbc.co.uk

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  • 1 ст. л. нарізаних зубчиків часнику
  • ¼ ч. л. пластівців чилі
  • 2 цукіні або кабачки, крупно натерті
  • 200 г спагеті
  • 2 ст. л. густої сметани
  • ½ лимона, дрібно натерта цедра і сік
  • 100 г копченого лосося, нарізаного
  • 40 г рукола
  • сіль і мелений чорний перець

Спосіб приготування

  1. Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Коли вона стане гарячою, додайте нарізаний часник і готуйте, доки він не стане золотистим.
  2. Додайте пластівці чилі й терті цукіні та готуйте на середньому вогні, часто помішуючи, доки кабачки не стануть м'якими.
  3. Тим часом приготуйте спагеті у великій каструлі до стану альденте.
  4. Перекладіть спагеті на сковороду з приготованими цукіні. Додайте близько 100 мл води для пасти і перемішайте.
  5. Змішайте густу сметану, цедру лимона і сік. Додайте пасту.
  6. Додайте лосось і руколу. За необхідності доведіть до смаку сіллю і перцем.

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